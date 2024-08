Napoli-Modena, Conte apre la stagione al Maradona: la risposta dei tifosi è incredibile!

Il Napoli apre la stagione allo stadio Diego Armando Maradona. Questa sera ci sarà il debutto ufficiale da parte degli azzurri.

In casa Napoli è in corso una vera e propria rivoluzione in vista della nuova stagione. L’ultima annata è stata totalmente da cancellare, motivo per il quale l’avvento di Antonio Conte ha portato molto entusiasmo. La squadra e i tifosi sono pronti a vivere emozioni uniche in vista dei prossimi impegni.

Il debutto ufficiale da parte degli azzurri andrà in scena questa sera. Infatti, allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il match tra Napoli e Modena valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Il piazzamento della passata stagione non ha permesso alla squadra di subentrare direttamente nelle fasi più “succulenti”. Nelle ultime ore, è stata analizzata la presenza dei tifosi nell’impianto di Fuorigrotta in vista del match.

Napoli-Modena, il Maradona è sold out: le ultime

La nuova stagione del Napoli inizia questa sera. Alle ore 21:15, lo stadio Diego Armando Maradona tornerà ad essere pieno di tifosi. Quest’ultimi, son pronti a guidare la squadra verso nuovi successi. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’impianto di Fuorigrotta è già sold out, ma potrebbero esserci dei posti vuoti. Infatti, il match fa parte dell’abbonamento ma è possibile che un numero di tesserati non sia presente.

La risposta dei sostenitori è stata molto importante, visto anche l’amore dimostrato ad Antonio Conte. Quest’ultimo, vanta una mentalità vincente e proverà ad invertire la rotta del club azzurro. Nel match odierno arriveranno segnali importanti per quel che sarà la nuova rosa partenopea.