Lukaku, il Napoli non aspetta Osimhen e prepara l’affondo: svelata la decisione, le ultime da Sky

La situazione in casa Napoli è molto rovente. Il club azzurro potrebbe puntare Lukaku a prescindere dal futuro di Osimhen.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli per decretare il futuro della squadra. Tra le file azzurre resiste ancora una situazione molto difficile, la quale ha come protagonista Victor Osimhen e non solo. L’attaccante nigeriano non fa parte del progetto di Conte ed è a caccia di una nuova sistemazione. La volontà sarebbe quella di approdare in Premier League, anche se al momento nessun club si è spinto oltre un semplice interessamento.

Tale situazione starebbe complicando anche il futuro del Napoli. Infatti, con l’avvento di Conte, la dirigenza avrebbe individuato Romelu Lukaku come l’uomo ideale da cui ripartire. Il belga, dopo il prestito alla Roma, sarebbe pronto al ritorno in Italia e vorrebbe lavorare nuovamente con l’ex allenatore dell’Inter. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro dei due bomber.

Il Napoli “accantona” Osimhen e punta Lukaku: le ultime

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo. La dirigenza azzurra ha scelto l’erede di Osimhen per i prossimi anni. Si tratta di Romelu Lukaku, il quale è attualmente di proprietà del Chelsea che però non l’ha mai inserito in rosa. Tale situazione gioca a favore del Napoli, con la compagine partenopea che potrebbe optare per uno sconto. Come riportato da Gianluca Di Marzio per “Sky” Manna e De Laurentiis starebbero pensando di affondare il colpo a prescindere dalla cessione del nigeriano.

Si tratta, naturalmente, di una scelta molto importante che intaccherà il futuro della squadra. Infatti, a fine mercato Antonio Conte potrebbe avere in squadra sia Victor Osimhen che Romelu Lukaku. L’epilogo sarebbe certamente clamoroso, vista la necessità della dirigenza di piazzare il nigeriano.

Prima di concludere l’operazione in entrata, il Napoli dovrà trovare l’accordo con il Chelsea. Il club londinese vuole cedere Lukaku, ma al tempo stesso non intende fare sconti. Infatti, la cifra richiesta è di circa 43 milioni, mentre Aurelio De Laurentiis non vuole spingersi oltre i 30 milioni di euro. Nelle ultime ore, seguiranno aggiornamenti importanti circa il futuro dell’ex Roma e non solo.