Lukaku, Conte spinge per l’approdo a Napoli: la possibile data per il debutto in azzurro!

Romelu Lukaku e ił Napoli sono pronti ad unire le proprie strade. Le ultimissime sull’affare condotto dal club azzurro.

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina ha portato garanzie importanti, le quali dovranno però essere colmate sul mercato. Infatti, uno dei reparti da puntellare è senza dubbio l’attacco, il quale con ogni probabilità sarà orfano di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano non fa più parte del progetto azzurro, motivo per il quale si sta lavorando alla cessione. Proprio l’addio dell’ex Lille permetterebbe al club di investire sul mercato. Infatti, nel contratto è presente una clausola da ben 120 milioni di euro. Tutto ciò starebbe però complicando la situazione, vista la volontà degli acquirenti di non versare l’intera somma nelle casse del presidente De Laurentiis. Proprio questa fase di stallo sta bloccando l’arrivo ormai scontato di Romelu Lukaku a Napoli.

Mercato Napoli, Conte vuole Lukaku a Verona: le ultime

Il futuro del Napoli passa da Victor Osimhen. Uno dei protagonisti dello scudetto è fuori dal progetto, e la sua permanenza in Campania sta bloccando il mercato in entrata. Infatti, la dirigenza è pronto a cedere il nigeriano per poi affondare per Romelu Lukaku. La società starebbe puntando ad un prestito, in modo tale da rinviare all’anno prossimo lo sforzo economico che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe sciogliersi il prima possibile. Antonio Conte stravede per le qualità del belga, motivo per il quale tornerebbe ad essere cruciale nel suo progetto. Il neo condottiero azzurro vorrebbe il giocatore per il primo impegno a Verona, in modo tale da averlo subito a disposizione. Al massimo, sarebbe disposto ad aspettare fino al 25 agosto per l’impegno contro il Bologna.

Naturalmente, tanto dipenderà anche dalla volontà della società. Infatti, il presidente De Laurentiis vorrebbe soddisfare le richieste dell’allenatore, il quale svolge un compito importante in chiave mercato. Le prossime ore saranno naturalmente cruciali per lo svolgimento dell’intero affare, con quest’ultimo che potrebbe sbloccarsi in tempi brevi. Intanto, il belga e la società azzurra hanno già l’accordo per un triennale in vista dei prossimi anni.