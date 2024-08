Mercato Napoli, arriva la decisione su Lukaku: svolta improvvisa e possibile arrivo in azzurro

Tiene banco in casa Napoli la questione attaccante. Nel club partenopeo prende strada un’ipotesi molto sorprendente riguardo Osimhen e Lukaku.

Victor Osimhen o Romelu Lukaku. Il rebus su chi sarà l’attaccante del Napoli della prossima stagione è legato a questi due forti attaccanti. Il centravanti del Napoli è in uscita ma al momento nessun’offerta ha soddisfatto la società, il belga non vede l’ora di arrivare in azzurro e Antonio Conte lo aspetta.

Il tecnico vuole un calciatore che conosce per sostituire il partente nigeriano, ha chiesto Lukaku e non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo con il Chelsea che chiede 25-30 milioni per la sua cessione. Stavolta niente prestiti, ma solo accordi a titolo definitivo. La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’interessante ipotesi di mercato, il Napoli ci sta pensando seriamente e potrebbe arrivare a una clamorosa soluzione, un modo per accontentare Conte ed evitare le polemiche.

Il futuro di Osimhen è un rebus, il giocatore piace ad Arsenal e PSG con le sirene arabe che vanno man mano allentandosi. Il giocatore però potrebbe partire anche il 30 Agosto, negli ultimi giorni di mercato e a campionato già iniziato. Un problema non da poco con Lukaku che arriverebbe a fine mercato e senza la preparazione necessaria che chiede Conte. Per questo in casa azzurra si pensa da qualche giorno a una soluzione alternativa.

Mercato Napoli, si lavora a Lukaku anche prima dell’addio di Osimhen

Secondo quanto riporta la rosea il club azzurro starebbe valutando l’arrivo di Lukaku a Napoli anche prima della cessione di Victor. Un modo per aiutare Conte e regalargli il nuovo attaccante azzurro prima dell’inizio del campionato e allo stesso tempo mettere pressione a Osimhen, facendogli capire che ormai è in uscita e deve trovarsi una nuova squadra.

Al momento non è semplice, il Napoli chiede almeno 100 milioni di euro e l’unica squadra che potrebbe raggiungere questa cifra è il PSG dello sceicco Al Khelaifi. La società francese ha perso Mbappè in questa sessione di calciomercato, ancora deve comprare un nuovo attaccante e gli unici rumors riguardano proprio Osimhen. Il Napoli attende l’offerta decisiva mentre i francesi vorrebbero l’ex Lille a cifre abbastanza inferiori rispetto i 100 milioni chiesti dagli azzurri, per questo la trattativa non è semplice.

Per Lukaku è pronto un triennale da 6 milioni all’anno con il giocatore pronto a ridursi l’ingaggio per approdare in azzurro. Lukaku sempre più vicino al Napoli, Osimhen verso l’addio.