Lukaku-Napoli, raggiunto l’accordo per un triennale: cosa manca per la chiusura

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere al Napoli. Il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Napoli per l’acquisto.

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata. L’assoluta necessità del club azzurro è risolvere il rebus legato a Victor Osimhen. Infatti, il calciatore è da tempo sul mercato e tutto ciò starebbe bloccando il mercato. Infatti, l’ex Lille ha una clausola da ben 120 milioni di euro, attraverso la quale verrà finanziato il mercato partenopeo.

La volontà del Napoli è proprio questa: piazzare l’azzurro il prima possibile. Nonostante l’annata da assoluto protagonista, però, la missione sembrerebbe più difficile del previsto. Infatti, le compagini interessate non sono intenzionate a soddisfare le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale non intende svendere i propri calciatori. Oltre a ciò, il futuro di Victor Osimhen continua ad essere legato anche a quello di Romelu Lukaku, il quale dovrebbe approdare in Campania.

Accordo raggiunto tra Lukaku e il Napoli: l’idea del club

Romelu Lukaku sarà con ogni probabilità l’erede di Victor Osimhen a Napoli. Il calciatore belga, dopo l’esperienza alla Roma, potrebbe tornare in Italia dove ritroverebbe Antonio Conte. Infatti, il neo allenatore azzurro stravede per le qualità del giocatore, visto anche il passato ai tempi dell’Inter.

Nelle ultime ore, come riportato da Francesco Modugno tramite “Sky Sport” sarebbero emersi nuovi dettagli circa il futuro di Romelu Lukaku. Di seguito le parole del giornalista.