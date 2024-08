Lukaku al Napoli prima dell’addio di Osimhen? L’annuncio dalla radio ufficiale non lascia dubbi

L’idea del Napoli riguardo il legame fra il colpo in entrata Romelu Lukaku e la cessione di Victor Osimhen in uscita.

Il Napoli deve ancora risolvere il nodo di Victor Osimhen. Non è infatti ancora arrivato nessun club disposto a spendere i 130 milioni di euro della sua clausola rescissoria e questo sta creando non pochi disagi nel mercato azzurro. Sembrava infatti già pronto l’arrivo di Romelu Lukaku al suo posto, ma questo resta al momento bloccato.

Ecco che, così, nei giorni scorsi sono emerse alcune voci in merito ad un possibile arrivo di Lukaku prima ancora della cessione di Osimhen, allo scopo di regalare il nuovo attaccante all’allenatore Conte prima dell’inizio del campionato. In ogni caso, ad impedire questo scenario è emerso anche il mancato accordo con il Chelsea, club proprietario del cartellino dell’attaccante belga, ma per molti esperti di mercato il Napoli non avrebbe mollato la possibilità di chiudere in anticipo questo colpo.

Lukaku-Osimhen, svelato l’intreccio

Si è espresso al riguardo Umberto Chiariello nel corso del suo intervento nel corso della trasmissione In ritiro con me in onda su Radio CRC, nuova radio ufficiale del Napoli. Il giornalista ha chiarito come dal Napoli non emerga una simile intenzione: “Il Napoli smentisce categoricamente che si possa anticipare l’arrivo di Lukaku con Osimhen ancora in rosa. L’unico caso è se Osimhen è venduto e il Napoli anticipa di qualche giorno l’arrivo del belga, ma con la certezza di aver venduto il nigeriano“.

La situazione del nigeriano sarebbe quindi piuttosto chiara: “Il Napoli non ha nessuna intenzione di svendere Osimhen, perché anche se arriva ad un anno dalla scadenza ma fa una grande stagione, 100 milioni l’anno prossimo arrivano comunque. Se entro fine agosto non si è venduto, il Napoli non prenderà Lukaku e terrà Victor Osimhen, come regalo per Antonio Conte“.

Nessun dubbio anche su una possibile pista araba: “Il mercato arabo che si chiude il 15 settembre, ma non interessa ad Osimhen. Il Napoli quando si chiuderà il mercato italiano non intende proseguire nessuna trattativa. A quel punto Victor o sarà via o sarà il centravanti titolare del Napoli“.

Insomma, la pista Lukaku continua ad essere legato in modo indissolubile alla cessione di Osimhen. C’è anche la clamorosa possibilità di vedere Osimhen ancora al Napoli qualora non venga chiusa alcuna trattiva per la sua cessione, come una sorta di extrema ratio nel caso in cui davvero non si riesca a trovare nessuna via d’uscita per permettere questa cessione. Lukaku, invece, potrà solo aspettare e sperare.