Hermoso, l’affare con il Napoli non decolla: è stato proposto ad un noto club italiano!

Il futuro di Mario Hermoso continua ad essere in bilico. Il difensore spagnolo è nel mirino di tanti club.

La telenovela tra Mario Hermoso e il Napoli è destinata a proseguire anche nelle prossime settimane. Da diversi giorni, ci sono contatti con l’entourage del calciatore, il quale però continua ad avere pretese importanti per il suo assistito. Infatti, l’affare non decolla a causa di alcuni problemi di natura economica.

Nelle ultime ore, Mario Hermoso non è più la priorità del Napoli. Infatti, il futuro del calciatore non è stato ancora deciso nonostante l’inizio della nuova stagione sia ormai alle porte. L’opzione legata alla Serie A affascina e non poco lo spagnolo, con quest’ultimo che però è a caccia di un progetto importante.

Hermoso proposto alla Juventus: le ultime sul futuro

La Juventus ha perso la pista che portava a Todibo, con quest’ultimo che sposerà nelle prossime ore la causa del West Ham. Come riportato da “Calciomercato.com” il DS Giuntoli dovrà virare su nuovi profili. Tra questi, è presente anche quello di Mario Hermoso che piace al Napoli da diverse settimane. Il calciatore è stato proposto ai bianconeri, i quali però non hanno preso alcuna decisione in merito.

Oltre a ciò, sulle tracce del difensore spagnolo, ci sono anche diversi club arabi. Le proposte contrattuali provenienti dal Medio Oriente sono difficili da rifiutare, motivo per il quale il futuro potrebbe essere nella Saudi Pro League. Nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti circa il futuro di Mario Hermoso.