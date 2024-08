Gaetano, nessun rilancio da parte del Parma per l’acquisto: spunta il club in pole position!

Il futuro di Gianluca Gaetano è ancora in bilico. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del calciatore azzurro.

La stagione del Napoli è ad un passo dall’inizio, ma la squadra non risulta ancora completa. Infatti, il club azzurro è alle prese con diverse situazioni importanti che dovranno essere colmate tramite il mercato. Quest’ultimo, fin qui, non ha portato le garanzie sperate da Antonio Conte per aumentare il valore della rosa. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre, si sta lavorando ininterrottamente anche sulle cessioni.

Proprio in questa direzione, il neo direttore sportivo avrebbe deciso di salutare un giovane calciatore. Si tratta di Gianluca Gaetano, il quale non “dovrebbe” rientrare nei piani del nuovo allenatore. La decisione di Antonio Conte è già arrivata nelle ultime settimane, con l’agente del giocatore che avrebbe avviato i contatti con diversi club. Fin dall’inizio, è stato subito molto concreto l’interesse di Parma e Cagliari che vorrebbero ingaggiare il classe 2000. Nelle ultime ore, però, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del fantasista.

Gaetano, il Cagliari continua ad essere in pole: le ultime

Continua il pressing del Cagliari su Gianluca Gaetano. Il calciatore è ai margini del progetto azzurro, motivo per il quale da diversi giorni si starebbe lavorando alla cessione. Al momento, però, la situazione non si sarebbe ancora sbloccata a causa dell’interesse del Parma di Pecchia. Come riportato da “La Gazzetta di Parma” il club neopromosso non ha rilanciato per il centrocampista dopo il sorpasso della società sarda. Naturalmente, l’ultima parola spetterà al presidente che valuterà la situazione in modo concreto.

Le strade di Gianluca Gaetano e del Napoli si divideranno nelle prossime ore. Il calciatore azzurro non è centrale nell’idea di Antonio Conte, motivo per il quale si starebbe lavorando alla cessione. Naturalmente, ad indirizzare la trattativa con il Cagliari sarà anche la volontà del giocatore. Quest’ultimo, ha già dato l’ok al trasferimento in Sardegna ancor più a causa dell’esperienza molto positiva negli ultimi mesi.

Infatti, Gaetano ha vestito la maglia rossoblù fino al termine del campionato, riuscendo a godere della fiducia di Claudio Ranieri. Quest’ultimo, non è più il condottiero della squadra, ma il presidente Tommaso Giulini spingerebbe volentieri per l’acquisto. Le prossime ore saranno cruciali per chiudere l’operazione, visto anche il mancato rilancio da parte del Parma nelle ultime ore.