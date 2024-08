Calciomercato Napoli, Manna ha già definito una cessione: l’affare è ormai ai dettagli

Il Napoli è pronto a salutare un calciatore. Un azzurro non farà più parte del progetto ideato da Antonio Conte.

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata e si sta provando a farlo nel miglior modo possibile. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre c’è la volontà di piazzare diversi individui. Infatti, nelle ultime ore, la società starebbe lavorando ad una cessione che sfoltirà la rosa a disposizione del nuovo allenatore.

Il centrocampo è uno dei reparti più delicati in casa Napoli, motivo per il quale sono diversi i profili in “dubbio”. Tra questi, c’è senza dubbio quello di Gianluca Gaetano. Il calciatore azzurro non rientra nei piani del tecnico, non a caso il suo entourage sarebbe già a caccia di una nuova sistemazione. Nelle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli importanti.

Mercato Napoli, Gaetano ad un passo dal Cagliari: le ultime

Il Napoli è pronto a salutare Gianluca Gaetano nelle prossime ore. Il centrocampista azzurro non è inamovibile, motivo per il quale è in corso una trattativa per la cessione. Al momento, in pole c’è il Cagliari che accoglierebbe volentieri il giocatore dopo la parentesi degli ultimi mesi. Come riportato da “GianlucaDiMarzio.com” l’operazione è già ben definita e si concretizzerebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Qualora si dovesse concretizzare la cessione, il Napoli si priverebbe di un profilo molto importante in prospettiva. Infatti, Gianluca Gaetano ha già dimostrato di essere pronto per il calcio che conta. Proprio da qui, nasce la volontà del Cagliari di tornare a puntare sul calciatore e affidargli un ruolo chiave nel nuovo progetto. Infatti, ad accogliere il classe 2000 ci sarà Davide Nicola, il quale ha accettato una nuova sfida dopo la salvezza centrata con l’Empoli.