Addio a sorpresa Napoli, ha deciso Conte: spunta l’affare con la big di serie A

Il Napoli valuta in questi giorni chi dovrà restare in azzurro e chi meno. Una delle sorprese dello scorso anno sembra pronto all’addio.

Il mercato del Napoli vive settimane roventi. Il club partenopeo sta valutando affari sia in entrata che in uscita e non sono esclusi colpi di scena. La maggior parte dei rumors e delle aspettative dei tifosi riguardano il centravanti, capire il futuro di Osimhen e se arriverà o meno Romelu Lukaku. Ci sono però anche altri affari, specialmente in uscita, e uno nelle ultime ore ha spiazzato la maggior parte dei tifosi azzurri.

Il Napoli starebbe valutando la cessione di Michael Folorunsho, centrocampista che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Verona. Il giocatore circa un paio di mesi fa ha firmato il rinnovo con il Napoli fino al 2029 eppure – secondo alcune indiscrezioni – sarebbe stato messo alla porta addirittura da Conte che lo considererebbe tra i calciatori cedibili. Una vera sorpresa, per molti poteva essere il vero jolly di questa stagione.

Mercato Napoli, possibile addio per Folorunsho

Qualche giorno fa arrivò l’indiscrezione sulla cessione del giocatore all’Atalanta, ma l’infortunio di Scamacca ha complicato tutto e gli orobici hanno deciso di investire il tesoretto su Retegui. Ora una big di serie A sarebbe sul giocatore.

Secondo quanto riporta Tuttosport la Lazio sarebbe piombata sul giocatore, Folorunsho è un pupillo di Baroni che lo ha già allenato sia alla Reggina che al Verona e i biancocelesti vogliono accontentare il suo tecnico.