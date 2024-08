“Osimhen al Milan?”: spunta il retroscena da Milano, parla Chukwueze

In queste ore è stato svelato un particolare retroscena legato al futuro di Victor Osimhen: parola di Samuel Chukwueze.

Il futuro di Osimhen resta avvolto in un alone di mistero. L’attaccante del Napoli vive in bilico tra un addio che sembrava fatto da mesi ed una permanenza che potrebbe concretizzarsi in maniera imprevedibile. Toccherò ad Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e tutto lo staff trovare la soluzione ottimale per il giocatore ed ovviamente per il Napoli stesso.

Quello del Paris Saint Germain sembra un interesse concreto ma non si è ancora arrivati ad un punto di incontro: i parigini non vogliono pagare la clausola da 130 milioni, sperano in uno sconto da parte del Napoli ma al tempo stesso il presidente De Laurentiis non vuole discostarsi da quella che sono i 100 milioni di euro. Le prossime settimane saranno ovviamente decisive anche per capire se possano esserci altre soluzioni.

Anche qualche squadra araba ha mostrato interesse per il giocatore e ci sarebbero anche maggiori margini per arrivare ad un accordo economico, ma anche in questo caso in primo piano c’è la volontà del giocatore che vorrebbe restare in Europa e magari giocare in un club importante. In queste ore sono venute fuori delle dichiarazioni molto particolari da parte di uno dei suoi compagni di squadra in nazionale.

Osimhen al Milan? Chukwueze svela tutto, spunta il retroscena

In Italia non sembra ci siano squadre in grado di mettere le mani su Osimhen: troppo alte le richieste del Napoli per l’attaccante nigeriano. Eppure, c’è un suo compagno di squadre che farebbe carte false per giocare con lui. Samuel Chukwueze ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, svelando proprio un retroscena riguardo Osimhen e la possibilità di vederlo giocare con la maglia del Milan.

“Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?’. E lui: ‘Samuel, sai che è difficile…'”, le parole dell’attaccante rossonero. Un retroscena molto particolare che svela come tra i due si sia parlato di futuro e di una soluzione difficilmente ipotizzabile come quella di un passaggio al Milan.

Ad oggi è ancora compilato andare a capire come si svilupperà il caso Osimhen: PSG, Saudi Pro League o altre soluzioni, il Napoli è chiamato a risolvere in tempi brevi la situazione anche per dare modo ad Antonio Conte di accogliere quello che sarà il centravanti titolare della prossima stagione, con ogni probabilità Romelu Lukaku; senza l’addio di Victor, però, il Napoli difficilmente affonderà il colpo per il bomber belga.