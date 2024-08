Riflessioni su Meret e svolta improvvisa: il Napoli ha già scelto il sostituto

Il Napoli riflette sul futuro di Meret: Conte spinge per un nuovo portiere e lo ha già individuato, ecco tutti i dettagli

Il nuovo Napoli sta pian piano prendendo forma. Mancano poche settimane alla fine del mercato e c’è la sensazione che, nel frattempo, la società azzurra potrebbe fare diverse operazioni, in entrata e in uscita.

Chiaramente la questione Osimhen è quella più delicata in assoluto: per lui le possibilità sono sempre più ristrette, con il Psg che ha fatto importanti investimenti in altri ruoli e il Chelsea sta prendendo Omorodion.

La sua mancata cessione blocca un po’ le manovre di Giovanni Manna ma da qui ai prossimi giorni tutto può ancora succedere. Antonio Conte attende sviluppi: fra poco inizia la stagione (fra tre giorni debutto ufficiale col Modena in Coppa Italia) e vorrebbe sapere presto chi sarà il suo centravanti.

Nel mentre, in casa Napoli si riflette anche su altre situazioni e fra le più calde al momento c’è quella di Alex Meret, che sembra non convincere a pieno dopo l’errore contro il Girona di sabato scorso.

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe verificarsi un clamoroso scenario.

Il Napoli ci pensa sul serio: possibile cambio in porta

Il Napoli infatti starebbe pensando con molta attenzione al futuro del portiere italiano, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2025.

C’è una trattativa per il rinnovo in corso ma non ci sono stati sviluppi in merito, ecco perché in casa azzurra si riflette su una possibile cessione. E se si dovesse davvero concretizzare, Conte avrebbe già fatto il nome del sostituto.

Si tratta di Kepa Arrizabalaga, il portiere spagnolo del Chelsea (che ne ha sette attualmente in rosa), reduce da una stagione in prestito al Real Madrid, e che percepisce uno stipendio da 6 milioni a stagione.

Troppi per le casse azzurre, ma spalmando su più anni potrebbe diventare sostenibile.

Ricordiamo che Kepa è stato già in passato molto vicino al Napoli. Era l’estate del 2022, quella prima dello Scudetto, e il Napoli stava scegliendo uno fra lui e Navas per sostituire un Meret che, almeno per una notte, è stato dello Spezia.

Alla fine però l’italiano è rimasto e poi tutto il resto è storia. Adesso, a due anni di distanza, la situazione può ripetersi: Kepa è di nuovo l’indiziato numero uno (e stavolta sostenuto anche da Conte) per sostituire l’eventuale partenza di Meret, sul quale però al momento non ci sono interessamenti concreti.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Che saranno caldissimi per il mercato del Napoli con tante situazioni da risolvere, e il prima possibile.