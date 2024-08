Napoli, due offerte per Coli Saco: la decisione di Conte

Coli Saco ha ricevuto due offerte, il Napoli deve prendere una decisione sul futuro del centrocampista maliano

Gli ultimi giocatori ad aggregarsi alla squadra di Antonio Conte sono stati Mathias Olivera e Coli Saco. Il terzino uruguaiano verrà trasformato in difensore centrale di sinistra dal tecnico partenopeo. Il suo rendimento con la nazionale di Bielsa in Copa America ha convinto definitivamente. Situazione diversa, invece, per Coli Saco.

Coli Saco ha giocato il torneo maschile di calcio con il Mali ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, collezionando 2 presenze contro Israele e Paraguay. L’anno scorso ha vestito la maglia dell’Ancona, nel Girone B di Serie C, collezionando 31 presenze, con 7 gol e 2 assist. Una grande stagione per il centrocampista classe 2002.

Conte vuole valutare da vicino Coli Saco

Il giornalista Francesco Modugno a Sky Sport 24 ha parlato in diretta del futuro di Coli Saco: “Coli Saco alle Olimpiadi con il Mali ha fatto bene e si è già mosso qualcosa: piace al Modena e agli svizzeri del Sion. Conte lo ha voluto a Castel di Sangro per valutarlo“.

Dunque, spetterà a Conte l’ultima parola sul futuro di Coli Saco. Se lo riterrà pronto, potrà anche far parte della rosa del Napoli 2024/25. In caso contrario, il centrocampista potrà continuare la sua carriera altrove. Per adesso su di lui ci sono Modena e Sion. Ma la sensazione è che anche altri club potranno farsi avanti.