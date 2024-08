Mercato Napoli, brutte notizie per Manna: le ultime sull’affare Gaetano-Parma

Gaetano-Parma, che succede? Le ultime sul centrocampista del Napoli, si complicano le cose per Giovanni Manna in queste ore.

Il mercato in uscita si è rivelato più complicato del previsto per il Napoli. Detto degli addii di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard, ci sono anche diversi giocatori che dovrebbero svestire la maglia azzurra nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I tempi, però, si stanno protraendo più del previsto e ad oggi sembra complicato fare delle previsioni concrete.

Il mercato in uscita sarà decisivo per il Napoli anche per quanto riguarda le entrate, visto che al momento il club azzurro ha bloccato due acquisti (Gilmour e Brescianini) ma non è ancora possibile formalizzare gli affare senza l’uscita di altri centrocampisti: Gaetano, Cajuste e Folorunsho su tutti, almeno due di questi dovrebbero andare via.

Mercato Napoli, le ultime su Gaetano: fumata ‘grigia’

Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, in queste ore ci sarebbe la ‘fumata grigia’ per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma. Ci sarebbe distanza sulla cifra e sulla formula dell’affare, e questo metterebbe ovviamente Giovanni Manna in una situazione non particolarmente semplice.

Al tempo stesso – si legge – occhio anche al Cagliari che potrebbe rifarsi sotto e provare a mettere nuovamente le mani su Gaetano che proprio con la maglia dei sardi disputò un’ottima seconda parte di stagione lo scorso campionato.