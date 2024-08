Il Napoli ci riprova: pronta una nuova offerta

Il Napoli insiste e prepara una nuova offerta per l’obiettivo: ecco la cifra che serve per chiudere la trattativa

Continuano senza sosta le manovre di mercato del Napoli in entrata e in uscita. Dopo l’acquisto di Rafa Marin, annunciato dopo Spinazzola e Buongiorno, gli azzurri sono incappati in una lunga fase di stallo.

Fase di stallo che però a breve potrebbe finire.

Giovanni Manna è infatti pronto a chiudere diverse operazioni: Gaetano e Cajuste in uscita, Brescianini in entrata. E, insieme al calciatore del Frosinone, potrebbe presto arrivare anche un altro centrocampista.

Si tratta di Billy Gilmour, che è ancora il primo obiettivo per il ruolo di vice Lobotka. La società è pronta ad un nuovo rilancio dopo il no del Brighton alla prima offerta.

Nuovo rilancio, il Napoli migliora l’offerta: i dettagli

Qualche settimana fa il Napoli aveva messo sul piatto 10 milioni per l’acquisto dello scozzese. Il Brighton, però, che è una bottega molto cara, ha detto no chiedendo una cifra più alta.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è previsto a breve un nuovo rilancio per convincere gli inglesi.

La richiesta è di 12 milioni più tre di bonus, il Napoli spera di chiudere con un singolo pagamento di 13 milioni. A queste cifre l’affare si chiude.

Prossime ore decisive quindi anche per questa possibile operazione, dopo quella per Brescinini che sta entrando nel vivo dopo l’accordo per la cessione al Brentford di Cajuste.

Gli azzurri potrebbero quindi presto inserire in rosa due nuovi centrocampisti.