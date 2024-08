Giuffredi annuncia il futuro di Gaetano: “Cagliari o Napoli”, poi la stoccata

Sono ore calde per il mercato del Napoli e la cessione di Gianluca Gaetano: arrivano le parole dell’agente Mario Giuffredi

Gianluca Gaetano potrebbe lasciare il Napoli durante questa sessione di mercato. Il centrocampista era finito nel mirino di Cagliari e Parma, con i crociati in netto in vantaggio. La sua uscita dovrebbe finalizzare l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton, anche se non c’è ancora l’accordo definitivo tra i due club.

Un accordo che, tra l’altro, manca anche nella trattativa tra il Napoli e il Parma proprio per la cessione di Gaetano. La richiesta dei partenopei ammonterebbe a circa 12 milioni, mentre i crociati non vanno oltre gli 8 più bonus.

Situazione snervante, considerando che il giocatore ha voglia di sentirsi protagonista al più presto e vivere una stagione da titolare. Al Cagliari nella seconda parte dell’anno scorso ha fatto benissimo, giocando 11 partite e segnando 4 gol. Claudio Ranieri gli ha dato quella fiducia necessaria per esprimersi ad alti livelli.

Al Napoli, Gaetano non giocherebbe molto e considerando che si tratta di un classe 2000, per la sua carriera sarebbe meglio continuare altrove. Il punto, però, è che il Parma non soddisfa le richieste economiche del Napoli. Ed ecco che Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha spiegato come stanno le cose.

Inserimento del Cagliari per Gaetano: parla Giuffredi

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, ha parlato ai microfoni di ‘TMW: “Per quanto mi riguarda se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Tutte le altre questioni non m’interessano“.

Niente Parma, dunque. Gaetano andrà al Cagliari se il club sardo riuscirà a soddisfare le richieste economiche della trattativa. Erano previsti dei contatti tra Giulini e De Laurentiis, ma per adesso non arrivano novità. L’agente del giocatore, inoltre, non esclude la permanenza agli ordini di Antonio Conte.

Gaetano nel ritiro è stato utilizzato prevalentemente nei due sotto punta, precisamente sul centro sinistra. Al Cagliari si è messo in mostra proprio giocando sulla trequarti offensiva. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità, il centrocampista del Napoli è in attesa di scoprire il suo futuro.

E chissà che non possa verificarsi un rilancio del Parma nella trattativa. Perché con Fabio Pecchia, che lo ha avuto anche alla Cremonese, Gaetano può fare grandi cose. Ma il club di Kruise dovrà fare in fretta, perché l’affare può sfumare definitivamente.