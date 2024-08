Clamoroso Chiesa, l’agente lo offre ad un’altra big italiana

Federico Chiesa è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione: il suo agente lo ha proposto ad un’altra big italiana

In casa Juventus è ancora apertissima la questione Chiesa. In scadenza di contratto il prossimo anno, la società lo ha messo sul mercato ufficialmente: a farlo è stato lo stesso Thiago Motta dopo l’amichevole contro il Brest.

Attualmente il calciatore è fuori rosa, si sta allenando per tenersi in forma e per prepararsi ad una nuova avventura, nonostante lui tramite i social continui a mandare segnali.

Proprio stamattina ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia della Juve e i cuori bianconeri.

Una strana comunicazione quella del calciatore, soprattutto dopo le dichiarazioni ufficiali dell’allenatore. La volontà del club è chiara: vendere per evitare di perderlo a zero fra un anno e il suo agente si sta muovendo.

Nuova idea per il futuro di Chiesa ma c’è un ostacolo

Chiesa ad inizio mercato aveva parlato con la Roma per poi rinunciare, dopodiché si è parlato anche di Inter (disposta a prenderlo solo a parametro zero fra un anno) e poi di Napoli.

Le indiscrezioni hanno raccontato di un’idea scambio con Raspadori, voce che però non ha trovato conferme.

Adesso, nuova idea: come scrive la Gazzetta dello Sport, il procuratore Ramadani lo avrebbe proposto anche al Milan, che sta seriamente pensando di utilizzare Christian Pulisic da trequartista, così da liberare lo slot sulla fascia.

Non è da escludere un’idea di scambio con Saelemaekers, che ritroverebbe così Thiago Motta. Ma c’è un altro problema.

Le richieste di ingaggio di Chiesa sono troppo alte e il Milan, come sappiamo, considera l’ingaggio di Leao come tetto massimo (ed è in trattativa per rinnovare Theo Hernandez a Maignan).

Insomma, l’acquisto dello juventino rischierebbe di alterare un po’ gli equilibri di spogliatoio. E questo è un ostacolo alla trattativa.