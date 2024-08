Napoli, Gaetano sblocca l’arrivo di Gilmour: affare in dirittura d’arrivo

La cessione di Gianluca Gaetano sblocca l’arrivo di Billy Gilmour dal Brighton: sarà lui il quarto acquisto del Napoli

L’esperienza di Gianluca Gaetano con il Napoli è giunta al termine. Un ragazzo partito dal settore giovanile che è arrivato a vincere lo scudetto con la squadra del suo cuore, il sogno di tutti i calciatori. Ma è chiaro che poi nella carriera serve anche altro, soprattutto trovare la giusta dimensione e lo spazio che serve a esprimersi ad alti livelli.

Gaetano questo spazio al Cagliari lo ha trovato, ha giocato 11 partite segnando 4 gol ed è stato decisivo per il raggiungimento della salvezza. La fiducia che ha ricevuto da Claudio Ranieri è stata importantissima per il suo percorso di crescita. Classe 2000, il centrocampista napoletano aveva voglia di giocare con continuità ed è per questo che ha accettato l’offerta del Parma.

Al Napoli, inoltre, serviva monetizzare e sfoltire la rosa e dalla cessione di Gaetano al Parma incasserà circa 9 milioni di euro. Una cifra che verrà immediatamente reinvestita sul mercato, per quello che sarà il quarto acquisto della sessione estiva. Si tratta di Billy Gilmour, in dirittura d’arrivo dopo l’accordo trovato con il Brighton, che è in fase di definizione.

La cessione di Gaetano sblocca l’acquisto di Gilmour

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’affondo decisivo per Gilmour da parte del Napoli arriverà dopo la cessione di Gaetano al Parma. I prossimi giorni saranno decisivi, nel frattempo è stata trovata la quadra con il Brighton. Il club inglese aveva rifiutato la prima offerta da parte di Manna di 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro, ma è già pronto il rilancio che sbloccherà la trattativa.

Tra parte fissa e bonus, Gilmour arriverà al Napoli per circa 12 milioni di euro. Il centrocampista inglese ha già dato il suo sì e attende soltanto la definizione dell’affare per approdare all’ombra del Vesuvio. Per il club partenopeo si tratterebbe del quarto acquisto dopo Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno.

Gilmour la scorsa stagione ha collezionato 41 presenze con la maglia del Brighton in tutte le competizioni, siglando anche 2 assist. E’ visto come il sostituto perfetto di Stanislav Lobotka, che nei suoi anni al Napoli non ha mai avuto una riserva ‘naturale’. Da questa stagione, dunque, i partenopei avranno un centrocampo più completo. C’è attesa di capire poi cosa succederà con la questione relativa a Osimhen e Lukaku ancora da risolvere.