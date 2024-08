Napoli, colpo di scena Meret: nuova ipotesi sulla porta del Napoli

Potrebbe esserci una clamorosa sorpresa sulla porta del Napoli: Meret potrebbe salutare, nuova idea del club.

Le prossime ore potrebbero regalare incredibili colpi di scena nel mercato del Napoli. Il club azzurro sta valutando quali calciatori potranno far parte del nuovo progetto tattico di Antonio Conte e quali, invece, dovranno trovarsi una nuova squadra. Fra questi, potrebbero lasciare anche dei calciatori che si pensavano potessero essere, al contrario, dei punti di riferimento di questo nuovo corso.

Nelle ultime ore, in particolare, sta tornando in discussione il futuro di Meret. Il portiere non ha mai scaldato in modo eccessivo l’animo dei tifosi ed è tornato nell’occhio del ciclone dopo l’errore clamoroso in costruzione dal basso nel corso dell’amichevole contro il Girona. Alcune indiscrezioni descrivono quindi un nuovo scenario sorprendente per la porta azzurra.

Meret, cambia tutto sul futuro: incredibile colpo di scena

Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio CRC Marco Giordano su X, diversi club sarebbero interessati ad Alex Meret. Per questo, non si può affatto escludere un cambio di guardia fra i pali prima della fine del mercato. Il club azzurro starebbe già monitorando una serie di profili graditi al nuovo tecnico Conte per rivoluzionare a sorpresa un reparto che sembrava già stabilito nella sua interezza.

Sembrava essere infatti fuori discussione il tandem Meret-Caprile per la porta del Napoli del prossimo anno. Il portiere friulano, così, avrebbe in ogni caso avuto un portiere decisamente all’altezza alle sue spalle, in grado di rimpiazzarlo nel caso di eccessive sbavature. Queste nuove indiscrezioni, invece, potrebbero creare una vera e propria rivoluzione fra i pali azzurri.

Da valutare quali possano essere i portieri messi sott’occhio dalla società e quanto i loro nomi possano essere ingombranti proprio per Caprile. Quest’ultimo, acquistato nella scorsa estate dal Bari, ha passato un anno in prestito all’Empoli. Dopo una prima parte di stagione condizionata da un infortunio, Elia ha chiuso il campionato davvero alla grande, rivelandosi uno degli uomini decisivi nella salvezza del club toscano. Adesso, un ruolo tutto da definire, in considerazione di un possibile cambio nelle strategie riguardanti il portiere titolare.

Riguardo Meret, si tratta invece di valutazioni che vanno avanti oramai a cadenza stagionale, con i dubbi dell’ambiente partenopeo su di lui che non sono stati del tutto rimossi nemmeno dall’annata dello Scudetto. Spetterà al nuovo allenatore Conte tracciare una linea ben precisa e stabilire, ancora una volta, quanta fiducia debba meritare questo portiere.