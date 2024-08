Mercato Napoli, l’affare è in dirittura d’arrivo: Conte può esultare

Il club azzurro sembra ormai essere davvero vicino alla chiusura dell’affare. Finalmente arriva il calciatore che chiedeva il tecnico.

Il calciomercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il ds Manna è attivissimo, la società vuole accontentare Antonio Conte in tutto e per tutto e regalargli una rosa pronta per l’inizio del campionato. Gli azzurri debutteranno ufficialmente sabato sera contro il Modena, ma alla squadra di Conte manca ancora qualcosa.

Dopo aver rinforzato la rosa in più reparti la società partenopea lavora anche alle uscite e uno dei reparti dove il club è più attivo è il centrocampo. La società sta provando a piazzare Gianluca Gaetano e Jens Cajuste, il primo è vicinissimo al trasferimento al Parma e domani potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura dell’affare; diversa la situazione del centrocampista svedese, Jens ha rifiutato il Galatasaray e vorrebbe restare in un campionato di primo livello.

Sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Genoa ma bisogna trovare la quadra sulle formule con diversi club che vorrebbero il giocatore in prestito e il Napoli che vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Il club attende prima le cessioni e poi pensa a possibili affari in entrata, un colpo sembrerebbe però ormai in dirittura d’arrivo, Conte lo attende con impazienza.

Calciomercato Napoli, affare vicino alla chiusura

Come riporta Tmw manca davvero poco e poi Marco Brescianini diventerà il prossimo colpo del Napoli. Il club attende il closing dell’affare Gaetano con il Parma e poi stringerà i tempi con il Frosinone con Conte che non vede l’ora di avere il calciatore a disposizione. I termini tra Napoli e Frosinone sono concordati ormai da tempo, si chiuderà a circa 12 milioni di euro e gli azzurri hanno sconfitto la concorrenza di altri club di livello come Atalanta e Lazio.

Anche il Milan ha osservato per diverso tempo in quanto il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Milan e il club rossonero ha diritto al 50 % sulla percentuale di rivendita del club, e incasserà quindi circa 6 milioni di euro dall’affare Brescianini. Cifre importanti, soprattutto per un giocatore ormai da tempo non più nei piani del club rossonero. Il Napoli avrà cosi il suo centrocampista mentre Gilmour potrebbe arrivare dopo l’addio di Cajuste, affare da concretizzare nei prossimi giorni.

Il club azzurro è vicino al debutto ufficiale al Maradona, ma oltre a questo la società partenopea ha l’obiettivo di rinforzare la rosa e accontentare Conte il prima possibile.