RILEGGI LIVE – Incontro tifosi-calciatori a Castel di Sangro, Raspadori e Mazzocchi in coro: “Il duro lavoro ci aiuterà durante la stagione”

Tra pochi minuti si terrà un incontro tra alcuni giocatori del Napoli e i tifosi durante il ritiro di Castel di Sangro.

Si terrà tra pochi minuti l’incontro a Castel di Sangro tra alcuni giocatori del Napoli e i tifosi presenti al ritiro di Castel di Sangro. I calciatori protagonisti questa sera saranno Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera, Pasquale Mazzocchi e Giacomo Raspadori che risponderanno alle curiosità dei tifosi.

Ultima serata per gli azzurri a Castel di Sangro con la squadra che poi tornerà a Napoli.

20.31 – Leonardo Spinazzola è il primo ad arrivare sul palco. Lo raggiungono in ordine Raspadori, Olivera e infine Pasquale Mazzocchi.

Inizia a parlare Mazzocchi: “La preparazione è stata dura, abbiamo fatto una bella preparazione e siamo pronti per la nuova stagione. Vengono fatte perchè serve e ci aiuteranno durante la stagione”.

Prosegue poi Raspadori: “Sicuramente oggi è stata una giornata impegnativa, ma da queste giornate impegnative si vede che si può costruire qualcosa di importante. Questo sostegno ti fa tirare qualcosa in più fuori”.

Parla anche Spinazzola ai tifosi: “Sicuramente il vostro amore per il Napoli è incredibile, l’ho sentito in questo mese, ho avuto la fortuna in tante belle piazze ma non vedo l’ora di giocare a Napoli”.

Parla anche Maxi Olivera: “Mi sento bene, questo è il mio primo giorno e sono stanchissimo. Dobbiamo continuare cosi per fare una bella stagione”.

Mazzocchi parla sulla questione braccetto: “Il braccetto riguarda i due laterali accanto al centro della difesa”. Siparietto con i tifosi che acclamano il difensore campano. Sui tatuaggi: “Ho un tatuaggio per ricordare un mio amico, ho scelto il 30 per ricordarlo visto che è la sua data di nascita”.

Parlando del campo Mazzocchi ha esaltato i tifosi: “La maglia a fine gara deve essere sempre seduta”. I giocatori hanno ringraziato i tifosi e tutti hanno concordato con le parole del laterale campano.