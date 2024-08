Gaetano, cessione ad un passo: la data della chiusura definitiva

Spunta la data in cui verrà perfezionata la cessione di Gianluca Gaetano: il suo addio sbloccherebbe il mercato azzurro.

La cessione di Gianluca Gaetano è un passaggio fondamentale per il calciomercato del Napoli. Solo dopo di essa, il Napoli potrà infatti effettuare l’affondo per un altro colpo nel reparto di centrocampo. Le due ipotesi principale per rimpiazzarlo sono quelle di Billy Gilmour del Birghton e Marco Brescianini del Frosinone. Nulla però si potrà fare senza la cessione del centrocampista di Cimitile, reduce da un ottimo prestito al Cagliari, ma non nei piani del nuovo tecnico Conte.

Il Napoli sembra aver preso così una decisione ben precisa sul suo futuro: dopo una serie di prestiti e un anno e mezzo in maglia azzurra solo come seconda linea, ora arriverà la cessione a titolo definitivo. Gli azzurri, così, monetizzeranno il suo addio e lasceranno “libero” di costruire la sua carriera un calciatore su cui, evidentemente, non puntano abbastanza.

Gaetano vicino all’addio al Napoli: quando firmerà

La squadra che sembra destinato a rilevarlo è il Parma: il club è allenato da Fabio Pecchia, suo allenatore ai tempi della Cremonese. L’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni e, secondo quanto riporta su X il giornalista di Radio CRC Marco Giordano, l’incontro per il closing dell’affare dovrebbe arrivare domani.

Gaetano si appresta così a ritrovare l’allenatore con cui meglio ha fatto fin qui in carriera: nel 2021/2022, 7 gol e 4 assist con la maglia della Cremonese sotto la sua guida, in una stagione chiusa con la promozione in Serie A del club emiliano. Adesso, si unirà a lui in Serie A con la maglia del Parma, club che ha sorpassato nella corsa per acquistarlo il Cagliari, altra sua ex squadra. Il club sardo ha tentennato un po’ troppo sulla cifra da corrispondere al Napoli ed è stato così sorpassato dal Parma, più deciso nell’accontentare le richieste azzurre.

Per Gaetano, finalmente l’occasione di dimostrare tutto il suo talento in una stagione giocata interamente da titolare in Serie A. Un’occasione davvero unica, tramite cui potrà davvero provare a spiccare il volo verso le sue più grandi ambizioni nel mondo del calcio.