Doppio addio e rivoluzione Napoli: pronta la staffetta per Conte

Con l’arrivo di Antonio Conte, il Napoli ha deciso di abbracciare la rivoluzione. Il club partenopeo ha deciso di rivoluzionare la squadra: doppio addio e nuovi arrivi per il tecnico salentino.

Dal ritiro pre stagionale del Napoli si respira un’aria nuova. Sarà senza dubbio merito di Antonio Conte, che con la sua proverbiale grinta e con l’affetto dei tifosi si è messo subito a lavoro per far ritornare il club dove è sempre stato negli ultimi anni – a eccezione della scorsa stagione.

Ma per compiere con successo la risalita sui gradini più alti della Serie A, è necessario mettere in campo dei cambi. Proprio in questa ottica sta lavorando la dirigenza partenopea, pronta a salutare definitivamente due giocatori per accoglierne di nuovi.

Mercato Napoli: è vento di cambiamento

Fra i giocatori che non rientrano nei piani del tecnico del Napoli figurano Gianluca Gaetano e Jens Cajuste, sul quale, in particolare, sono piombati alcuni club di Premier League.

Centrocampisti che partono, ma anche centrocampisti che arrivano. Perché secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, alla cessione di Cajuste (in prestito al Brentford con obbligo di riscatto) e di Gaetano (vicino al Parma) dovrebbero fare seguito gli arrivi di Billy Gilmour dal Brighton e Marco Brescianini dal Frosinone.

L’arrivo del giocatore classe 2000 (in forza al club ciociaro) potrebbe essere preceduto dall’approdo di David Neres, trequartista brasiliano del Benfica il cui entourage è atteso domani in un incontro con la dirigenza campana.