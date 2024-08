Osimhen-Chelsea, situazione bloccata: cosa frena l’accordo col Napoli

Rimane bloccata la situazione fra Victor Osimhen e il Chelsea: svelato cosa frena la buona riuscita dell’affare con il Napoli.

La situazione di Victor Osimhen rimane sempre un nodo di davvero complicata risoluzione. Non si è ancora sbloccata la situazione relativa alla sua cessione, che sembrava un passaggio sicuro di questo calciomercato estivo del Napoli dopo il rinnovo con clausola rescissoria da 130 milioni degli scorsi mesi. Invece, ancora nulla di fatto: non sembra esserci all’orizzonte nessun club disposto a spendere una simile cifra per l’attaccante nigeriano.

Nel frattempo, il calciatore ha saltato tutte le uscite in amichevole con il Napoli e rimane con lo status di un calciatore in partenza. Sembra essere già pronto il sostituto in grado di rilevarlo: si tratta del pupillo di Conte Lukaku.

Osimhen-Chelsea, situazione bloccata: le ultime

Fabrizio Romano ha spiegato in un post su X la situazione relativa ad una delle squadre più interessate ad Osimhen, cioè il Chelsea. Tale interesse, però, continua a non avvicinarsi nemmeno all’intenzione di accontentare le richieste del club azzurro e del calciatore. Secondo il giornalista, la situazione rimane bloccata sotto due punti di vista.

Sono due i profili su cui manca l’accordo: l’ingaggio da corrispondere al calciatore e la formula dell’affare. I Blues vogliono infatti chiudere l’affare in prestito, formula non gradita né al Napoli, che all’attaccante. Anche riguardo le cifre del contratto, manca l’accordo vista la nuova politica del club londinese al ribasso sotto questo profilo.

Insomma, il calciatore rimane in partenza ma non c’è stato nessun concreto cambiamento in grado di sbloccare la situazione. Il Napoli deve quindi ancora risolvere questo complicato caso, coinvolgente un calciatore che sembrava fuori dai radar azzurri e si ritrova invece ancora sotto la guida di Conte. Ciò rischia di bloccare l’intero mercato azzurro, orfano di una vagonata di milioni il cui ingresso sembrava praticamente certo. Nessuna novità anche sul fronte Paris Saint Germain infatti, club che al momento non ha manifestato l’intenzione di spendere una cifra così alta per un profilo come quello di Osimhen.

Starà all’astuzia di Manna e all’abilità dell’agente del giocatore Calenda risolvere questa situazione, trovando un club disposto quantomeno ad avvicinarsi alle richieste del Napoli. Il tempo inizia a stringere sempre di più, fra un inizio di campionato oramai imminente e il rischio concreto di perdere anche Lukaku, su cui negli ultimi giorni sembra essersi affacciato anche l’Aston Villa.