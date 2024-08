Nuovo centro sportivo Napoli, l’annuncio: la decisione di De Laurentiis

Nuovo annuncio riguardante il nuovo centro sportivo del Napoli: De Laurentiis ha preso una decisione ben precisa.

Sarà uno step davvero importante nella crescita della società del Napoli la costruzione del nuovo centro sportivo di proprietà. Il club è oramai deciso ad abbandonare Castel Volturno nei prossimi mesi per trasferirsi in un nuovo centro interamente di proprietà del club. Non sembra ancora esserci, però, una decisione ben precisa riguardo al paese destinato ad ospitare i beniamini azzurri nei loro allenamenti.

L’ipotesi più accreditata è rimasta quella di uno spostamento ad Afragola, per cui c’erano state già proficue discussioni negli scorsi mesi. Arrivano novità riguardanti proprio questa pista: il sindaco del paese, Antonio Pannone, ha infatti confermato in un post Facebook di aver incontrato quest’oggi il presidente del Napoli De Laurentiis.

Centro sportivo ad Afragola, arrivano novità

Nel post, il sindaco conferma la causa dell’incontro: “Oggi ho avuto un nuovo e proficuo incontro con il Presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del progetto di realizzazione ad Afragola del nuovo centro sportivo della SSC Napoli“.

Chiariti anche tutti i punti della discussione:

Insieme all’assessore Chiara Nespoli, ho fornito al tavolo con i dirigenti del Napoli gli opportuni aggiornamenti relativi all’avvenuta approvazione definitiva del PUC da parte del Consiglio comunale e alla possibilità di disporre di strumenti agili come la Società di trasformazione urbana per gestire con celerità la fase degli espropri delle aree interessate, che sono contigue alla stazione dell’alta velocità. Ringrazio il Presidente De Laurentiis e i dirigenti per l’accoglienza riservataci e per l’attenzione dimostrata verso la comunità di Afragola.

Annuncio anche in merito alle tempistiche e ad una possibile alternativa ancora al vaglio:

Il Calcio Napoli punta ad avviare i lavori la prossima primavera e intanto tiene in piedi anche l’opzione del trasferimento al Lago Patria (dove i terreni sono già disponibili e non occorre procedere ad espropri). I nostri concittadini sarebbero felici di veder realizzato ad Afragola il grande centro sportivo che accoglierà tanti talenti calcistici in un contesto dove ci sarà spazio anche per l’inclusione e la formazione scolastica.

Pannone ha chiuso il post con un messaggio di speranza per la sua comunità: “Riuscirci non sarà facile ma lavoriamo con dedizione e umiltà perché il sogno diventi realtà“. Non resterà che attendere, ma l’ipotesi di un trasloco del Napoli ad Afragola inizia a diventare sempre più probabile.