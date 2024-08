Napoli, il rilancio per Gaetano sblocca un nuovo colpo: “Affare da 12 milioni”

Rilancio per Gianluca Gaetano che può sbloccare un colpo in casa Napoli: l’affare può concludersi per 12 milioni

Gianluca Gaetano è finito nel mirino del Cagliari e del Parma e sembra ormai solo questione di giorni prima che vada via. Il centrocampista del Napoli ha svolto tutta la preparazione estiva agli ordini di Antonio Conte. Utilizzato principalmente nei due alle spalle del centravanti, sembra ormai che il suo ciclo al Napoli sia finito.

Già, perché Gaetano ha voglia di essere protagonista assoluto in Serie A dopo sei mesi ottimi passati al Cagliari. In Sardegna, infatti, il centrocampista classe 2000 ha contribuito alla salvezza giocando 11 partite e segnando 4 gol. Ha ricevuto totale fiducia da Claudio Ranieri e adesso vuole un progetto fatto su misura per lui.

Le ultime notizie di mercato riferiscono che per Gaetano c’è stato il sorpasso del Parma sul Cagliari. L’offerta al Napoli ammonta a circa 8 milioni di euro più bonus, che soddisferebbe le richieste dei partenopei. A favorire la trattativa è il fatto che l’allenatore della squadra crociata è Fabio Pecchia, che lo ha già avuto ai tempi della Cremonese e che stima molto le sue qualità. L’addio di Gaetano induce il Napoli a voler chiudere per Billy Gilmour.

Con l’addio di Gaetano, il Napoli chiude per Gilmour

L’edizione di oggi di Tuttosport ha parlato dell’uscita di Gaetano e dell’arrivo di Billy Gilmour: “Su Gaetano c’è stato il rilancio del Parma. I ducali hanno offerto 8 milioni più bonus al Napoli, che ha dato il via libera alla partenza del centrocampista. Denari utili per portare Gilmour in azzurro: affare da 12 milioni col regista che si legherebbe alla società di De Laurentiis fino al 2029“.

Billy Gilmour è visto come il centrocampista ideale che possa far rifiatare Stanislav Lobotka. Al Napoli manca da sempre un giocatore con le sue caratteristiche, col Brighton si è messo in mostra per la sua tecnica oltre che per l’attitudine positiva in mezzo al campo con la quale affronta le partite.

Il Napoli chiuderebbe quindi il quarto acquisto del suo mercato, portando quindi un giocatore importante agli ordini di Conte. Certo, andrebbero poi concluse altre uscite come quella di Jens Cajuste, ma anche e soprattutto di Victor Osimhen, che al momento blocca il mercato in attacco. Romelu Lukaku è ancora in attesa di capire il suo futuro. Ha dato piena disponibilità a Conte e al Napoli, ma non attenderà in eterno.