Napoli, colpo di scena: Scamacca cambia il futuro di Simeone

L’infortunio subito da Gianluca Scamacca cambia il futuro di Giovanni Simeone, arrivano delle novità molto importanti

L’Atalanta ha subito una gravissima perdita con Gianluca Scamacca che si è fatto male durante l’amichevole contro il Parma, tra l’altro persa 4-1. E’ calcio d’agosto, non ci sono particolari emergenze per la squadra di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, questa mattina è arrivata la notizia riguardo le condizioni del centravanti: una tegola che, tra l’altro, inguaia anche la Nazionale italiana che lo perderà a lungo.

Scamacca ha subito un infortunio gravissimo, che interessa il crociato, il collaterale mediale e il menisco. Una rottura che è praticamente una tripla mazzata per l’Atalanta, con il giocatore che ha praticamente finito la stagione ancor prima di iniziare. Ecco che quindi Gasperini ha bisogno di un nuovo attaccante.

Ed è qui che entra in scena Giovanni Simeone, centravanti del Napoli che potrebbe andar via per giocare di più. Il Cholito non vuole più essere una seconda-terza scelta, vuole essere protagonista e con i partenopei questo non è possibile. L’Atalanta rappresenta una soluzione interessante, perché ha bisogno di un attaccante che, a dieci giorni dall’inizio della stagione, non abbia bisogno di un adattamento alla Serie A.

Simeone offerto all’Atalanta per sostituire Scamacca: la situazione

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un aggiornamento importante sul futuro di Simeone sul proprio profilo ‘X’: “Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli. E’ stato proposto all’Atalanta come possibile sostituto di Scamacca. Tony D’Amico conosce e apprezza Cholito fin dai tempi di Verona“.

Tony D’Amico ha avuto modo a Verona di apprezzare le qualità di Simeone, che quell’anno arrivò anche a segnare 17 gol. Una stagione fantastica, che gli valse la chiamata di Giuntoli al Napoli. Oggi l’Atalanta è in emergenza, deve chiudere al più presto un attaccante. El Bilal non è visto come un centravanti da Gasperini.

Il Napoli è disposto a trattare per la cessione di Simeone. La valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro, quindi nemmeno troppo alta. L’Atalanta, inoltre, valuta anche il profilo di Pinamonti che era finito nel mirino anche un paio d’anni fa. Il Sassuolo vuole cederlo anche per liberarsi dell’ingaggio pesante da circa 3 milioni l’anno.

Non resta che attendere per capire quale sarà la mossa di D’Amico, di certo l’infortunio gravissimo subito da Scamacca complica e non poco i piani dell’Atalanta. Il Cholito può rappresentare una soluzione importante per ovviare al problema.