Napoli beffato da Mourinho: Manna deve dire addio al suo obiettivo

Per i tifosi del Napoli, dopo l’amichevole persa contro il Girona, bisogna registrare un’altra brutta notizia per colpa di Mourinho.

Il Napoli di Antonio Conte ha perso ieri sera allo Stadio Patini la prima amichevole di questo suo precampionato. Il Girona ha infatti battuto i partenopei con il risultato di 0-2. La gara, di fatto, è stata sbloccata da un errore di Alex Meret in fase di palleggio, fornendo praticamente un assist a van de Beek.

Mentre il secondo gol dei catalani è stato siglato nei minuti finali, esattamente all’83’, da Villa. Dopo questo test amichevole con il Girona, Antonio Conte ha dato una giornata e mezza di riposo ai suoi uomini. Anche perché sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il debutto stagionale, ovvero il match di Coppa Italia contro il Modena. Anche se prima della sfida contro gli emiliani bisogna sottolineare una ‘beffa’ arrivata in sede di calciomercato per ‘colpa’ di José Mourinho,

Calciomercato Napoli, offerta importante del Fenerbahce di Mourinho per Amrabat della Fiorentina: ecco le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale turco ‘Fanatik’, infatti, il Fenerbahce del tecnico portoghese ha messo nel proprio mirino un giocatore accostato al Napoli in queste ultime ore: Sofyan Amrabat. Il centrocampista, dopo il prestito al Manchester United, è tornato alla Fiorentina che, però, avrebbe intenzione di cederlo.

José Mourinho, dunque, avrebbe spinto i dirigenti del Fenerbahce ad offrire ben 12 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Sofyan Amrabat. Quest’ultimo, quindi, era stato accostato proprio al Napoli che, però, deve vendere prima di Jens Cajuste prima di rinforzarsi nella zona mediana del campo.

Proprio il calciatore svedese, infatti, ha rifiutato nei giorni scorsi un’offerta del Galatasaray. Nel frattempo, il Napoli sta comunque per chiudere una cessione a centrocampo. Il giocatore che a breve potrebbe dire addio ai colori azzurri è Gianluca Gaetano. Il prodotto del vivaio giovanile partenopeo, di fatto, sta per diventare un nuovo giocatore del Parma.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la squadra dell’ex giocatore azzurro Fabio Pecchia avrebbe superato il Cagliari di Davide Nicola nella corsa a Gianluca Gaetano. Il Napoli, quindi, avrebbe accettato l’offerta del Parma di 8 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del classe 2000. Nei prossimi giorni, invece, il club partenopeo spera di risolvere la ‘grana’ Victor Osimhen.

Il nigeriano, a sorpresa, è infatti ancora a disposizione di Antonio Conte. Questa fase di stallo per il passaggio di Osimhen al PSG, di fatto, sta bloccando il calciomercato in entrata del Napoli, soprattutto per quanto riguarda Romelu Lukaku.