Napoli, visita a sorpresa in ritiro: ha pranzato con De Laurentiis

Pranzo con il presidente De Laurentiis in ritiro in Abruzzo: visita ‘istituzionale’ a poche ore dal match tra Napoli e il Girona

A poche ore dall’inizio dell’ultima amichevole pre-stagionale del Napoli, il presidente De Laurentiis riceve una visita gradita di lavoro nella sede del ritiro del club. Infatti, nell’albergo di Rivisondoli dove alloggia la società e la squadra è stato avvistato il numero uno del calcio italiano.

Il presidente Gabriele Gravina e Aurelio De Laurentiis hanno pranzato assieme, come si evince anche dalle foto condivise dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

Il presidente della FIGC, dopo la disfatta all’Europeo della Nazionale, ha anticipato la data delle elezioni per la nuova carica da presidente della Federcalcio. Per qualcuno, queste elezioni anticipate servirebbero a Gravina per dare poco tempo alla concorrenza di preparare un programma tale da contrastare la sua candidatura. Ma proprio sul tema di un’eventuale nuova candidatura, di recente il numero uno federale ha dribblato le domande, posticipando la decisione finale.