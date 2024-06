Ultim’ora, notizia in arrivo su Spalletti e l’Italia? Decisione di Gravina!

Durissima eliminazione per l’Italia da Euro 2024, ore calde anche per la Federazione Italiana e il CT Luciano Spalletti, già presa una decisione.

Una brutta, bruttissima Italia quella che ha disputato l’Europeo in Germania ed è stata giustamente eliminata dopo la gara con la Svizzera. Gli elvetici si sono imposti 2-0 in una gara totalmente a senso unico, con gli azzurri che non hanno saputo in alcun modo reagire. Un po’ quello che si era già visto per tutta la fase a gironi, quindi la sconfitta non è stata figlia di una sola gara.

Ultime notizie Italia, convocata una conferenza stampa dal presidente della FIGC Gabriele Gravina

Questo sta facendo montare la polemica anche nei confronti del CT Luciano Spalletti, finito nel mirino della critica. Non sono piaciuti i vari approcci alle partite, ma anche le stesse convocazioni non hanno del tutto convinto. Tanto che, in particolare sui social, già si chiede l’esonero dell’allenatore.

Ancora da capire quale sarà la decisione della Federazione Italia, ma intanto il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha comunicato che nella giornata di domani, domenica 30 giugno, sarà convocata una conferenza stampa alle ore 12 stesso nel ritiro della Nazionale a Iserlohn in Germania.

Probabile che venga fatto il punto sulla spedizione italiana a Euro 2024, ma soprattutto sono attese novità circa la permanenza del CT Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, così come dello stesso presidente. Al momento – stando alle notizie che filtrano e riportate da Sky Sport – non ci sono segnali che portano a dimissioni o, in generale, di un allontanamento di Spalletti dalla panchina dell’Italia.