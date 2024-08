Napoli sotto col Girona nel primo tempo: le parole di Buongiorno all’intervallo

Dopo il primo tempo dell’amichevole tra Napoli e Girona, Alessandro Buongiorno ha parlato del match ai microfoni di ‘OneFootball’.

Il Napoli ha chiuso in svantaggio il primo tempo dell’amichevole contro il Girone: il gol di Van de Beek ha permesso agli spagnoli di portarsi avanti rispetto agli azzurri, con un Napoli che dopo la rete avversaria ha smarrito convinzione ed organizzazione.

Un avvio positivo per i ragazzi di Conte che, però, col passare dei minuti hanno dovuto far fronte ad un Girone convinto ed aggressivo, una pioggia copiosa e fastidiosa che ha travolto il Teofilo Patini ed ovviamente la mancanza di strutture tattiche assorbite al 100% dalla squadra.

Napoli in svantaggio col Girona dopo i primi 45′ minuti: parla Buongiorno

Un secondo tempo tutto da giocare per il Napoli che avrà ovviamente il tempo di metabolizzare tutto ed ovviamente mettere in campo tutte le contromisure utili a contrastare il Girona. All’intervallo, come ormai di consueto, ha parlato uno dei giocatori azzurri: Alessandro Buongiorno.

“Primo tempo è stato duro, è una partita molto complicata anche perchè stiamo mettendo sulle gambe tanto carico. Dobbiamo cercare di ribaltarla nel secondo tempo, arrivando più forti sulle gambe e restando concentrati”, ha detto il difensore del Napoli ai microfoni di ‘OneFootball’.