Napoli-Girona, parla l’ex azzurro David Lopez: parole al miele per i tifosi

Prima sconfitta per il Napoli di Antonio Conte in amichevole: la squadra azzurra è stata superata dagli spagnoli del Girona. Nel post partita ha parlato David Lopez, ex giocatore azzurro.

Il Girona ha battuto il Napoli in quel di Castel di Sangro, prima sconfitta per gli azzurri in questa fase pre stagionale. La squadra spagnola ha pienamente legittimato quel terzo posto in classifica conquistato lo scorso anno alle spalle di Real Madrid e Barcellona, riuscendo a stanare gli azzurri al Teofilo Patini e portando a casa un importante 0-2.

Gli azzurri sono sembrati non particolarmente incisivi soprattutto dopo la rete del vantaggio avversaria firmata da Van de Beek, con Villa che nella ripresa ha trovato la rete del raddoppio definitivo. Un palo da ambo le parti e la sensazione che il Napoli potesse fare davvero qualcosa in più.

Tra le fila degli spagnoli anche una vecchia conoscenza del Napoli: David Lopez, infatti, è sceso in campo da titolare nella sfida contro gli azzurri. Proprio lui ha parlato ai microfoni di OneFootball dopo il match, dedicando anche un messaggio a quella che è stata l’esperienza vissuta all’ombra del Vesuvio ormai diversi tempo fa.

Napoli-Girona, parla l’ex azzurro David Lopez

“Sempre speciale affrontare il Napoli, non dimenticherò mai l’esperienza in azzurro e gli anni passati al Napoli”, ha detto il giocatore spagnolo dopo la partita. Parole che lasciano trasparire quanto sia rimasto legato all’esperienza partenopea che al tempo durò appena due anni. “E’ stata una bella partita, peccato per la pioggia. E’ stata un’amichevole importante per progredire ed inserire i nuovi acquisti”, ha ancora detto David Lopez che si ovviamente soffermato anche sui temi di casa propria.

Il Girona dovrà ripartire con la consapevolezza di aver chiuso il campionato scorso come terza forza di Spagna, ma anche con un Dovbyk in meno: l’assenza del centravanti, passato nelle scorse ore alla Roma, potrebbe di sicuro incidere sul rendimento della squadra. David Lopez poi ha dedicato un ultimo pensiero al Napoli, quello attuale che ha sfidato proprio il suo Girona: “Spero che con Conte faccia una grande stagione, seguo sempre gli azzurri”, la chiosa del giocatore spagnolo.