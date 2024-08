Ultim’ora Osimhen, sorpresa in casa Napoli: sta accadendo in questi minuti

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è assoluto protagonista di questo ritiro a Castel di Sangro. Si parla – in ogni caso – del suo futuro.

In casa Napoli la squadra lavora senza sosta in vista del debutto ufficiale stagionale, la sfida in programma sabato prossimo in Coppa Italia contro il Modena. Il club azzurro ha effettuato diversi colpi in difesa e in generale il neo ds Giovanni Manna sta lavorando per accontentare Antonio Conte in tutte le sue richieste.

Oltre a difesa e centrocampo il rebus principale in casa azzurra riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è da tempo in uscita, si è discusso a più riprese del suo possibile addio ma nessuno ha trovato l’accordo con il Napoli e al momento la sua cessione è bloccata. Cosi come il contemporaneo arrivo di Lukaku, legato ovviamente a questa cessione. Negli ultimi minuti è arrivato un sorprendente colpo di scena.

Il Napoli ha più volte ricordato la situazione di Osimhen, ne ha parlato Giovanni Manna e anche Antonio Conte. Il tecnico pugliese è stato a più riprese chiaro sulla permanenza di Di Lorenzo e Kvaratskhelia mentre non si può dire lo stesso di Osimhen. Tutti sono consapevoli che il suo futuro sia segnato e in caso di buone offerte il giocatore possa partire. Ma occhio però ai clamorosi colpi di scena.

Napoli, anche Osimhen impegnato in campo

In questi minuti il Napoli sta effettuando una partitella dove Conte sta facendo prove in vista dell’amichevole di domani sera contro il Girona. A sorpresa durante la partitella è subentrato anche Victor Osimhen, finora praticamente mai utilizzato da Conte. Magari un segnale di mercato, staremo a vedere ma una riprova che il giocatore è ancora ben integrato nel progetto azzurro.

Su Osimhen ci sono sempre Psg e Arsenal, ma al momento nessuno sembra intenzionato ad accontentare le richieste del Napoli sul giocatore. Che intanto sembra riprendersi il Napoli ed è uno dei protagonisti dell’allenamento odierno.

Il futuro di Osimhen è un autentico rebus in casa azzurra: il giocatore ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro ma nessun club si avvicina neanche ai 100 milioni e al momento appare difficile una sua partenza immediata. Probabilmente anche per questo Conte sta provando ad utilizzarlo, l’inizio della stagione ufficiale è vicina e – a questo punto – non si escludono clamorosi ribaltoni.