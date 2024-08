Mercato Napoli, brusca frenata sul pallino di Conte: arriva la sentenza in diretta

Si complica l’obiettivo del club azzurro. Il Napoli rischia di veder sfumare uno dei pallini di Antonio Conte.

Mentre il Napoli lavora in vista della sfida contro il Girona, ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione, la dirigenza prosegue a lavorare sul mercato. Giovanni Manna sta lavorando per accontentare in tutto e per tutto le richieste di Antonio Conte, specialmente per quel che riguarda il calciomercato in entrata.

Il club azzurro ha completato i rinforzi in difesa e ora l’obiettivo è rinforzare gli altri reparti. La priorità del club resta però prima vendere: il club dovrà prima vendere giocatori e poi acquistare, specialmente a centrocampo. La società partenopea ha due obiettivi per il centrocampo, ma servono prima le uscite di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste; poi si proverà l’assalto a Gilmour e Brescianini con quest’ultimo che sembra essersi leggermente allontanato nelle ultime ore.

Marco Brescianini è di proprietà del Frosinone e negli ultimi giorni è stato accostato a diversi club, da Atalanta e Fiorentina fino al Napoli e il giocatore è un nome che piace e non poco ad Antonio Conte. Il ds del Frosinone Guido Angelozzi è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e ha parlato del futuro del suo giocatore, allontanando le voci su un trasferimento immediato.

Si parla da giorni di un accordo già raggiunto tra Frosinone e Napoli, ma queste parole sembrano allontanare tutto ciò.

Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio su Brescianini

Angelozzi ha spiegato cosi l’assistito sul suo giocatore: “Per quello che riguarda Brescianini parliamo di un giocatore del Frosinone, è forte e in questo momento il club non vuole venderlo, anche perchè al momento manca un sostituto”. Poi una piccola apertura riguardo il futuro del giocatore: “Ovviamente se poi troveremo un sostituto all’altezza e arriverà un’offerta, ovviamente la valuteremo”.

Angelozzi ha parlato anche di questo Napoli e ha esaltato le qualità di Antonio Conte e del neo ds Giovanni Manna, per il quale ha avuto bellissime parole: “Manna è un ragazzo giovanissimo e per me avrà una grande carriera, ho avuto la fortuna di fare qualche trattativa con lui alla Juventus e ha davvero tutto per fare carriera”.

Infine Angelozzi ha commentato anche l’arrivo in prestito di Giuseppe Ambrosino, giocatore che il Napoli ha ceduto ai ciociari: “Dal Napoli abbiamo preso un giocatore di grande qualità come Ambrosino, spero che sia l’anno della sua esplosione. Il mister lo conosce e penso che possa davvero far bene”.