L’Inter di Inzaghi delude in amichevole: solo pari contro il Pisa, Zielinski tra i peggiori

Brutta prestazione da parte dei campioni d’Italia in carica contro il Pisa. Male e l’ex centrocampista del Napoli è tra i peggiori.

Grande sorpresa nell’amichevole disputata in questi minuti tra l’Inter campione d’Italia e il Pisa, squadra militante in serie B. Amichevole in famiglia tra i fratelli Inzaghi e finisce solo in parità il match ‘in famiglia’. Giocatori appesantiti e un attacco sperimentale composto dal Tucu Correa e dal giovane Salcedo hanno aiutato, ma la formazione milanese ha schierato anche diversi titolari, basta vedere un centrocampo composto da Zielinski, Barella e dall’onnipresente Mkhitaryan.

Decide una rete di Piccinini che è bravo a sorprendere la difesa nerazzurra in occasione di un corner. Nella ripresa l’Inter inserisci altri big ma colpisce un palo con Frattesi e spreca in più circostanze con un deludente Arnautovic. L’Inter trova il pari solo nel finale con Bisseck, bravo a insaccare sfruttando un calcio da fermo. Da segnalare ancora i problemi offensivi con la squadra che ha sofferto l’assenza di Lautaro e Thuram e dell’infortunato Taremi, mattatore in questo precampionato.

Inter, delude la prova di Zielinski

Prova piuttosto deludente per il centrocampista ex Napoli Piotr Zielinski, autore di pochi spunti e ancora in difficoltà nel 3-5-2 di Inzaghi. Il giocatore ci prova in un paio di occasioni dalla distanza, ma la palla termina altissima. Giudizio rimandato con il polacco che ha bisogno di tempo per adeguarsi al nuovo club.

Molto meglio i nerazzurri con l’ingresso di Frattesi e Calhanoglu nella ripresa, più volte pericolosi e tra i migliori nella sfida odierna. Finisce in parità con l’Inter che non convince a pieno in vista dell’inizio di stagione con i nerazzurri in difficoltà e che dovranno esordire a Marassi contro il Genoa di Gilardino.