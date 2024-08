Gaetano-Napoli, si complica l’addio: distanza e problemi sulla formula con il Cagliari

Il mercato del Napoli in uscita vive alcune problematiche. Una della situazioni più particolari riguarda Gianluca Gaetano.

In casa Napoli la dirigenza azzurra lavora sia in entrata che in uscita e l’obiettivo del club è consegnare a Conte una squadra pronta per l’inizio di stagione, le prime sfide ufficiali tra campionato e coppa Italia. Una delle priorità della società partenopea è vendere i giocatori in uscita, coloro che non rientrano nel progetto di Antonio Conte.

Tra questi c’è sicuramente Gianluca Gaetano che, nonostante qualche buona prova nel precampionato, non sembra idoneo per il 3-4-2-1 di Conte e il tecnico avrebbe richiesto giocatori con altre caratteristiche. Per Gaetano si prospetta un possibile ritorno al Cagliari anche se al momento la situazione non è semplice e l’accordo è tutt’altro che vicino; il centrocampista vorrebbe tornare volentieri in Sardegna, ma al momento c’è distanza tra le parti.

Calciomercato Napoli, affare Gaetano in stand-by

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport al momento Cagliari e Napoli sono piuttosto distanti riguardo la cessione del giocatore, sia per quel che riguarda le cifre che per quel che riguarda la formula. I sardi valutano abbastanza meno il giocatore rispetto alla richiesta del Napoli e soprattutto il problema riguarda la formula.

Il club azzurro vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo mentre il Cagliari sarebbe interessato ad acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto e al momento quindi non c’è accordo. Gaetano è in uscita e attende novità, ma la pista Cagliari si è cosi raffreddata.