Al-Khelaifi e l’offerta bassissima per Osimhen: vuole ‘costringere’ il Napoli ad accettare

Il PSG vuole costringere il Napoli ad accetta l’offerta di fine mercato per Victor Osimhen: tutti i dettagli della trattativa

Quello che sta succedendo con Victor Osimhen ha del clamoroso e la sensazione è che la situazione non si sbloccherà prima degli ultimi giorni di mercato. Il Napoli ha trovato l’anno scorso l’accordo per un rinnovo a 10 milioni l’anno e 130 milioni di clausola. Ma Calenda non ha portato offerte degne di nota, nemmeno che si avvicinano al valore della clausola.

Il centravanti nigeriano viene sistematicamente escluso dalle amichevoli, il Napoli deve cederlo per una questione di bilancio. Non può sostenere un ingaggio così alto, che tra l’altro fa un danno anche alle altre trattative per il rinnovo, come quella di Khvicha Kvaratskhelia che percepisce poco più di un milione l’anno.

Su Osimhen c’è l’interesse del Paris Saint-Germain, che però non ha formulato un’offerta adeguata. La stessa cosa vale per il Chelsea e l’Arsenal. Il Napoli continua il suo lavoro di mediazione per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore, anche in virtù del fatto che Romelu Lukaku vuole lavorare con Antonio Conte. C’è un aspetto da considerare riguardo la prossima offerta di Al-Khelaifi.

Napoli, il PSG sta attendendo la fine del mercato

L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen: “Il PSG sa che il Napoli ha fretta e pensa di prendere per la gola il club azzurro: come Fabian, è convinto di poter strappare il miglior prezzo verso la fine del mercato, negli ultimi giorni di agosto, quasi uno sconto da cappio al collo: perché Al-Khelaifi pensa che De Laurentiis, in quei giorni, farà di tutto per liberarsi del quadriennale da 60 milioni lordi di Victor Osimhen, magari accontentandosi di 60-70 milioni per il cartellino“.

Prosegue il quotidiano: “Una partita a scacchi, un rompicapo. Osimhen è come un romanzone popolare, una storia di forti passioni di stampo quasi ottocentesco e d’avventura dove manca solo l’ultimo capitolo, con lui che attende il momento per fare le valigie e andar via“.

La cessione di Osimhen per 60-70 milioni gli ultimi giorni di mercato, praticamente a metà prezzo della clausola, avrebbe del clamoroso. Proprio perché Al-Khelaifi a quel punto vincerebbe la partita a scacchi con De Laurentiis e si assicurerebbe un grande centravanti nemmeno avvicinandosi alla cifra della clausola. Chiaramente, il tempo stringe e il Napoli dovrà fare una scelta al più presto