Per il Napoli è incedibile, richiesta clamorosa: via solo per 25 milioni

Il Napoli valuta il giocatore incedibile, non ha alcuna intenzione di farlo partire e infatti spara una cifra altissima: 25 milioni

Il Napoli ha le idee chiarissime su come gestire il prossimo mese di mercato. La difesa sarà messa a posto con il rientro di Mathias Olivera e il suo spostamento come centrale sinistro nella difesa a tre. L’eventuale partenza di Juan Jesus può cambiare le cose, mentre a centrocampo tutto dipenderà dalle partenze di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste per gli arrivi di Brescianini e Gilmour.

I partenopei possono fare ulteriori cambiamenti seguendo le direttive di Antonio Conte. Ma se c’è un ruolo dove non sono previsti movimenti è quello del portiere. Il titolare sarà Alex Meret, il Napoli ha deciso di concedere fiducia al portiere dello scudetto anche dopo una stagione difficile. Alle sue spalle c’è Elia Caprile, reduce da una grande stagione all’Empoli.

All’Empoli, Caprile ha conquistato la salvezza da assoluto protagonista e oggi ha voglia di giocarsi le sue carte con il Napoli. Il suo obiettivo è quello di diventarne il titolare il prima possibile. La sana competizione con Meret non può che agevolare la sua crescita. Sul mercato sono arrivate, inoltre, un paio di richieste per Caprile.

Caprile richiesto sul mercato: il Napoli spara altissimo

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha postato un tweet riguardo Elia Caprile: “Nonostante le ultime indiscrezioni e alcuni interessi, il Napoli vuole trattenere Elia Caprile. Non è in vendita. Il Napoli aveva già rifiutato due richieste nelle ultime settimane per il portiere chiedendo 25 milioni di euro“.

Insomma, il Napoli crede tantissimo nel portiere classe 2001, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Caprile può essere il portiere del futuro dei partenopei. Nelle gerarchie partirà dietro Meret, ma sia al Bari, sia all’Empoli, ha dimostrato di avere grandi potenzialità.

Il Napoli ha pagato Caprile 7 milioni di euro e la sua valutazione attuale è già molto alta. Un evidente segnale di scacciare via qualsiasi pensiero di cessione. Sarà anche molto interessante vedere come Conte gestirà la situazione. Da quando è andato via Ospina, Meret è il titolare assoluto. Né Sirigu né Gollini hanno mai messo in discussione la sua titolarità.

L’agente di Caprile, Graziano Battistini, ha dichiarato a Radio Capri: “Elia non ha paura di nessuno, è entusiasta di vivere quest’avventura. Ha rispetto di tutti, farà di tutto per trovare spazio, poi deciderà il mister su cosa fare“.