Mercato Napoli, il pupillo di Conte ha dato l’ok: colpo ad un passo

Il calciomercato del Napoli gira ormai sempre sui soliti noti. La società sta lavorando per chiudere i colpi entro l’inizio del campionato.

Il calciomercato del Napoli prosegue a rilento e la società e in particolare il neo ds Manna sta lavorando per accontentare Conte in tutte le sue richieste. Intanto il precampionato va avanti e il tecnico sta facendo le opportune valutazioni, chiarendo cosa serve o meno a questa squadra.

Nell’ultima amichevole la squadra è apparsa leggermente stanca a causa dei costanti carichi di lavoro ma ha ottenuto ancora una vittoria e l’ennesimo cleen sheet che sicuramente fa bene e regala ottime sensazioni. Il club intanto lavora sul mercato, gli addii di Cajuste e Gaetano sembrano più vicini e questo potrebbero contribuire all’arrivo di almeno un nuovo colpo.

Calciomercato Napoli, affare in dirittura d’arrivo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Billy Gilmour ha chiesto la cessione al Brighton ed ha chiesto di andare al Napoli. Il club inglese non ha problemi ed anzi non si sarebbe opposto alla cessione, ma attende un rilancio rispetto alla prima offerta di 10 milioni azzurra.

La sensazione è che a 15 milioni di euro circa l’affare possa chiudersi e il Napoli possa trovare un nuovo colpo di mercato. Prima le uscite naturalmente e poi il colpo Gilmour ma il giocatore è entusiasta e non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura.