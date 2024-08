Futuro Cheddira, un club di Serie A piomba sul calciatore: occhio all’affare con lo scambio

In casa Napoli occhio a possibili sorprese, soprattutto per quel che riguarda il calciomercato in uscita. Il giocatore può partire.

Walid Cheddira è una delle note liete del precampionato del Napoli. Il giocatore marocchino ha evidenziato lampi di classe e ha mostrato di poter adattarsi ed essere una buona alternativa in questo Napoli. Sia Manna che soprattutto Antonio Conte hanno gradito la grande forza di volontà del giocatore e il giocatore si è ritagliato un buon minutaggio in questo precampionato.

Solo ieri contro il Brest ha avuto poco spazio, Conte ha lanciato dal primo minuto Raspadori e questi lo ha ripagato con un grandissimo gol. Pochi minuti per Cheddira, subentrato al posto di Kvaratskhelia a soli 10 minuti dal termine; c’è chi ha visto delle sirene di mercato in questa scelta e in fondo – visto le ultime indiscrezioni – potrebbe non avere tutti i torti. Nelle ultime ore il futuro di Cheddira ha subito una piccola svolta e potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Cagliari di Davide Nicola sarebbe sulle tracce del giocatore e il tecnico avrebbe chiesto proprio lui come rinforzo per il reparto offensivo. Cheddira ha superato nelle gerarchie la concorrenza di giocatori come Bonazzoli e Nzola e la società vorrebbe accontentare in tutto e per tutto il nuovo allenatore.

Napoli, possibile affare con lo scambio

Cheddira potrebbe uscire a sorpresa dal reparto offensivo. Il Napoli ha al momento Osimhen (in attesa di capire su possibili avvicendamenti con Lukaku), Simeone, Cheddira ed eventualmente anche Raspadori che potrebbe essere utilizzato anche come Falso Nueve. Insomma un reparto ricchissimo, fin troppo visto che gli azzurri non disputeranno coppe nella prossima stagione. Insomma il Napoli valuta il da farsi ma uno tra Cheddira e Simeone potrebbe andar via e con l’argentino che ha ricevuto fin qui timidi interessamenti (come quello della Lazio) non è esclusa una cessione a sorpresa.

I rapporti tra Cagliari e Napoli sono molto caldi in questi giorni, il club sardo è molto vicino anche a Gianluca Gaetano e le parti sono in trattativa costante. Secondo la rosea il Cagliari potrebbe proporre il giovane talento Veroli come possibile contropartita – oltre ovviamente ad un conguaglio – per arrivare al cartellino di Cheddira che il Napoli valuterebbe circa 10 milioni di euro. Insomma un mercato rovente, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo, costantemente in bilico.