Chiesa, l’Inter è la più accreditata: Napoli penalizzato per un motivo

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus e in pole position ci sarebbe l’Inter: il Napoli è più indietro per una motivazione precisa

La Juventus ha tutta l’intenzione di cedere Federico Chiesa in questa sessione di mercato. Non rientra nei piani di Thiago Motta, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e per adesso di rinnovo non se ne parla. Il suo desiderio è quello di andare in Premier League, c’è anche l’ipotesi Tottenham, ma non c’è invece una trattativa avviata.

Ed ecco che restare in Serie A non è utopia. L’Inter è sempre molto attenta alle occasioni di mercato, negli ultimi giorni si è fatta forte anche l’ipotesi che Marotta sia alla finestra per prendere Chiesa a parametro zero l’anno prossimo. Un’opportunità molto accreditata, considerando che le altre italiane, Roma e Napoli, sono molto più indietro.

Roma e Napoli indietro per Chiesa: il motivo

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, Chiesa è ormai un separato in casa, anche se continua ad allenarsi insieme ai compagni. Roma e Napoli non scaldano il cuore dell’esterno offensivo, che vuole giocare in un club che disputerà la Champions League. I giallorossi, quindi, hanno puntato su Matias Soulé.

Mentre il Napoli dopo aver accarezzato l’idea di prendere Chiesa, è sempre più defilato. Sembra molto difficile anche uno scambio con Giacomo Raspadori, molto apprezzato da Giuntoli. Insomma, per Chiesa c’è l’Inter, che è il club italiano più avanti ma portare a termine l’operazione già in questa sessione di mercato è molto difficile. La situazione potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni.