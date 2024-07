No secco e mercato bloccato: Manna costretto ai ripari, l’addio si complica

Il club partenopeo lavora non solo in entrata ma anche e soprattutto in uscita dove un’affare si complica notevolmente.

Stiamo ormai per entrare nella fase più calda del calciomercato, sia per il Napoli che per tutte le big italiane. La società partenopea ha lavorato molto in queste settimane ma non è finita qui e la rosa è ancora incompleta, soprattutto in reparti come il centrocampo o anche l’attacco. Tutto però è legato alle cessioni.

Quella di Victor Osimhen e non solo: una situazione di stallo che frena il mercato azzurro e costringe Giovanni Manna a lavorare con intensità con l’obiettivo di cedere e poi poter investire in nuovi acquisti. Oltre all’ormai nota situazione dell’attaccante c’è quella relativa al centrocampo e non sembra di facile risoluzione: il Napoli vuole Brescianini e Gilmour ma per arrivare a entrambi, anche per questioni di liste, serve una doppia uscita a centrocampo e la situazione non è semplice.

Napoli, Cajuste rifiuta il club

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Jens Cajuste, centrocampista svedese in uscita dal Napoli. Sul giocatore c’è l’interesse forte del Galatasaray ma il giocatore non è per nulla convinto di trasferirsi in Turchia ed avrebbe rifiutato la destinazione.

Situazione differente invece per altre possibili destinazioni e l’agente – insieme a Manna – starebbe lavorando verso una cessione in Premier League, meta assolutamente gradita all’ex giocatore della Ligue1.