Napoli-Modena, Bisoli si prepara con ‘ironia’: l’annuncio dell’allenatore

Il Napoli affronterà il Modena per il primo match ufficiale della stagione, valido per la Coppa Italia. Della partita ha parlato Bisoli, allenatore degli avversari.

Sarà Napoli-Modena la prima sfida ufficiale della nuova stagione. Non campionato ma Coppa Italia, con gli azzurri che affronteranno la squadra allenata da Pierpaolo Bisoli. Un impegno che arriva in anticipo rispetto alla prima giornata di campionato, il tutto ovviamente a causa del decimo posto dello scorso anno. La stagione azzurra sarà, dunque, concentrata sulla Serie A ma senza perdere di vista quella Coppa Italia che potrebbe rappresentare un altro elemento di interesse per la prossima stagione.

A parlare di questa sfida di ha pensato proprio l’allenatore del Modena, squadra che il prossimo anno giocherà il campionato di Serie B. Bisoli ha guardato alla sfida del Maradona anche con un pizzico di ironia, rispondendo proprio alla domanda su quella che sarà la strategia che la sua squadra adotterà contro gli uomini di Antonio Conte.

Napoli-Modena, le parole di Bisoli sul match di Coppa Italia

“Il Napoli lo sappiamo che è fronte, cosa vuoi che avvenga?”, ha detto l’allenatore del Modena parlando proprio della sfida contro gli azzurri valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

“Avverrà che la maggior parte della gara si giocherà nei nostri 40 metri che è la nostra zona comfort. Li chiudiamo nella nostra metà campo per vedere cosa succede”, ha detto anche Bisoli con un pizzico di ironia. Il match si avvicina, anche in casa Napoli si guarda con grande attenzione al primo impegno ufficiale della stagione.