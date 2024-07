Compleanno Conte, tutti in hotel a festeggiare: c’è anche un ospite speciale

Tutta la squadra, compreso De Laurentiis, in hotel per festeggiare il compleanno di Conte: c’è anche un ospite speciale

Una serata speciale per Antonio Conte, che ha festeggiato il suo primo compleanno da allenatore del Napoli in campo nell’amichevole contro il Brest. Il tecnico, che ha compiuto oggi 55 anni, si è detto soddisfatto per la vittoria ma soprattutto per la prestazione.

Nonostante un approccio diverso e un lavoro iniziato da poco, la squadra sembra aver assimilato i suoi principi di gioco. C’è ancora tanto da fare e, soprattutto, da migliorare, ma l’inizio fa ben sperare in vista dei primi impegni ufficiali.

Il Napoli giocherà l’ultima amichevole contro il Girona sabato, poi si comincerà a fare sul serio: Modena in Coppa Italia ed Hellas Verona alla prima giornata di Serie A, entrambe al Maradona, sono segnate in rosso sul calendario di Conte.

Napoli, ospite speciale al compleanno di Conte

La squadra è in ritiro a Castel di Sangro dopo quello di dieci giorni a Dimaro: è lì che si continuerà a lavorare per preparare al meglio le prossime partite.

Questa sera, però, per Conte e la squadra è stato tempo di festeggiamenti: tutti infatti si sono ritrovati in Hotel insieme al presidente De Laurentiis per celebrare il 55esimo compleanno del mister con le pizze di Diego Vitagliano, che ha raggiunto da Napoli il ritiro azzurro appositamente per questa occasione.

Un gran bel modo quindi per chiudere una giornata di festa dopo una bella partita come quella contro il Brest, decisa da una rete di Raspadori di pregevolissima fattura.