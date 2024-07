Calciomercato Napoli, si lavora al regalo per Conte: spunta la data per la chiusura

Il club azzurro ha le idee chiare su quali saranno i giocatori che potrebbero presto vestire la maglia del club partenopeo.

Giovanni Manna lavora senza sosta per rinforzare il Napoli in tutti i reparti e consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva per tornare in Champions e provare magari a fare qualcosa in più. In attesa di risolvere la questione Osimhen e quella collegata che porta a Romelu Lukaku la dirigenza sta valutando anche altre opportunità di mercato.

Negli ultimi giorni il Napoli è stato accostato al centrocampista del Brighton, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, Billy Gilmour. Il calciatore è uno dei talenti più interessanti del calcio britannico e Conte lo vorrebbe a disposizione, magari come prima alternativa a Lobotka; il club azzurro però deve lavorare prima alle uscite e solo poi potrà concentrarsi totalmente sul mercato in entrata.

Come riporta il Corriere dello Sport il Napoli ha presentato la prima offerta da poco meno di 10 milioni di euro, troppo poco per l’ex squadra di Roberto De Zerbi. Al momento le parti sono distanti, ma presto è previsto un nuovo affondo: il Napoli potrebbe provare un assalto a Gilmour non appena verrà ceduto almeno uno tra Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

Calciomercato Napoli, il colpo è più vicino

Il Napoli vuole Gilmour e farà di tutto per accontentare il tecnico azzurro che gradirebbe molto il 23enne centrocampista, tra l’altro perfetto per i parametri del club partenopeo. Il Brighton chiede circa 18 milioni rispetto ai 10 offerti dal Napoli, ma le due squadre potrebbero arrivare a un accordo a metà strada. Prima serve la cessione ed è Gaetano al momento il principale papabile all’addio.

Sul centrocampista c’è il forcing del Cagliari che stavolta potrebbe prenderlo a titolo definitivo. Il club azzurro chiede 15 milioni di euro, i sardi non vanno oltre gli 8 e si deciderà nei prossimi giorni con il futuro del calciatore campano che sarà lontano da Napoli. Due centrocampisti fuori e due dentro, è questo il pensiero della società e l’obiettivo è chiudere tutto entro il 30 Agosto con l’arrivo di giocatori duttili e utili al gioco di Conte.

Con Gilmour dovrebbe arrivare anche Marco Brescianini, centrocampista di proprietà del Frosinone e valutato circa 12 milioni di euro. Il tecnico vuole Brescianini e Gilmour, l’affare è possibile e i tifosi sono in attesa dei nuovi acquisti. Il nuovo Napoli prende forma e c’è grande ottimismo in vista della nuova e ormai imminente stagione.