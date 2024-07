Calciomercato Napoli, Osimhen non va al Chelsea: la decisione del bomber

In casa del Napoli di Conte bisogna registrare una decisione importante presa in queste ultime ore da Victor Osimehn.

Il Napoli di Antonio Conte domani scenderà in campo per la seconda volta in questo suo ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver sconfitto l’Egnatia per 4-0, infatti, il team partenopeo sfiderà allo Stadio Patini il Brest. Questa gara, di fatto, sarà sicuramente più impegnativa, visto che i francesi faranno parte della prossima edizione della Champions League.

Antonio Conte, quindi, domani avrà l’occasione di testare il gruppo a sua disposizione, soprattutto i vari nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo. Tra i giocatori che non faranno parte della gara contro il Brest bisogna inserire quasi sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano, almeno di clamorosi stravolgimenti, sarà tutelato dal tecnico pugliese, visto che si vuole evitare un qualsiasi infortunio che possa bloccare la cessione del calciatore. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna sicuramente registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, Osimhen vuole aspettare il PSG

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, non si dovrebbe compiere lo scambio Osimhen-Lukaku, almeno per il momento. Nella giornata di oggi, di fatto, si è parlato molto di questa possibile ipotesi di mercato che riguardava Napoli e Chelsea, ma quest’ultimo non avrebbe le ‘carte’ in regola per accogliere il centravanti nigeriano.

I ‘Blues’, infatti, non giocheranno la Champions League ed hanno anche un tetto ingaggi. Un altro aspetto, sicuramente non secondario, è sicuramente la priorità di Victor Osimhen, ovvero quella di diventare un nuovo calciatore del PSG. Tuttavia, almeno in questi ultimi giorni, i discorsi tra il club francese ed il Napoli si sono ‘congelati’.

Se da un lato c’è Aurelio De Laurentiis che continua a chiedere 100 milioni per cedere a titolo definitivo Victor Osimhen dall’altro c’è il PSG che ha fatto sapere al Napoli che non ha l’intenzione di arrivare alla cifra richiesta dal patron partenopeo. Nei prossimi giorni, dunque, ci dovranno essere sicuramente degli aggiornamenti sul futuro del bomber nigeriano, anche perché il team campano vuole chiudere per Romelu Lukaku.

Tra Giovanni Manna e l’ex giocatore di Inter e Roma, di fatto, c’è già un accordo raggiunto sulla base di 6 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Con il Chelsea, invece, ballano tra domanda ed offerta almeno 5 milioni di euro. C’è comunque massima fiducia nel Napoli per acquistare Romelu Lukaku che, però, deve attendere l’addio di Victor Osimhen.