Cajuste non apre al Galatasaray: che succede ora? C’è un’altra idea

La cessione di Jens Cajuste è al momento bloccata: la palla passa a Giovanni Manna, c’è un’altra soluzione per il centrocampista svedese.

Non si sblocca la cessione di Jens Cajuste. Il centrocampista classe ’99 è arrivato lo scorso anno al Napoli senza, però, riuscire ad incidere in maniera considerevole nel corso della stagione. Certo, tutta la squadra azzurra ha vissuto un’annata complessa sfociata, poi, nel decimo posto finale in classifica ed un cambiamento radicale sotto il punto di vista tecnico e dirigenziale, con gli arrivi di Antonio Conte e Giovanni Manna.

Al tempo stesso, però, Cajuste ha avuto modo di mettersi in mostra sotto gli occhi del nuovo allenatore, ma anche in questo caso non sembra sia stato convincente al punto da meritarsi la conferma. Il Napoli sta cercando di darlo via, sperando di poter mettere in piedi una trattativa che possa essere conveniente per il giocatore e per il club stesso. Eppure, la situazione sembra più complessa del previsto.

Inizialmente si era parlato di un interessamento della Fiorentina, mentre nelle ultime ore l’ipotesi Galatasaray ha preso corpo in maniera importante. Ad aver bloccato tutto è stato proprio il giocatore che ha di fatto rifiutato la possibilità di andare a giocare nel club turco. Una notizia che ovviamente mette in difficoltà lo stesso Manna, costretto adesso a guardare ad altre soluzioni.

Cajuste, niente Galatasaray: c’è un’altra pista per il mercato

Un dato è certo: senza l’addio di Cajuste (così come nel caso di Gaetano) il Napoli non andrà ad inserire altri centrocampista. I nomi sono noti e sono quelli di Brescianini e Gilmour, giocatori identificati ed approvati da Antonio Conte per aumentare il livello della rosa azzurra. Ma tutto passa dal mercato in uscita: senza cessioni, infatti, il Napoli non andrà ad investire in entrata, soprattutto in una zona nevralgica ed importante come il centrocampo.

La palla passa a Giovanni Manna, quali sono le alternative? Cajuste sta aspettando altre proposte ed in particolare spera di avere la possibilità di giocare in Premier League; anche la soluzione francese – riporta Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di mercato – sarebbe una soluzione gradita. Di qui passa il lavoro del direttore sportivo che dovrà eventualmente carpire potenziali club interessati al giocatore, altrimenti bisognerà convincere lo stesso Cajuste ed accettare altre proposte. Un piccolo caso interno che il club dovrà risolvere nel minor tempo possibile.