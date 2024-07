Accordo raggiunto, è fatta: per il Napoli pista definitivamente sfumata

Non sarà lui l’erede di Osimhen: nella giornata di oggi ha raggiunto l’accordo con la sua nuova squadra, visite mediche nelle prossime ore

In casa Napoli continua a tenere banco la questione attaccante. Victor Osimhen è al ritiro di Castel di Sangro in attesa di sviluppi in merito al suo futuro. La pista Psg si è raffreddata, potrebbe invece scaldarsi quella che porta direttamente a Londra, sponda Blues.

Il Chelsea è da tempo interessato al nigeriano: nessuna trattativa concreta, ma la voglia di Lukaku di Antonio Conte potrebbe facilitare la trattativa e il raggiungimento di un accordo. Ad oggi, però, niente di troppo avanzato, e questo complica un po’ i piani del club azzurro.

La posizione di De Laurentiis è molto chiara: Osimhen parte solo alle condizioni del Napoli, altrimenti resta e rispetta il contratto. Uno scenario che tutti vorrebbero evitare ma che non si può escludere in questo momento.

Se dovesse sbloccarsi qualcosa, il primo obiettivo del Napoli è e resta Lukaku, anche perché le altre ipotesi stanno pian piano sfumando. In queste ore ne è appena saltata un’altra.

Chiuso l’accordo, giocherà per la Roma

Non ci sono più dubbi ormai sul futuro di Artem Dovbyk: sarà un nuovo calciatore della Roma. Decisivo l’incontro di oggi in Spagna fra la dirigenza giallorossa e il Girona.

L’accordo è stato raggiunto sulla base di una cifra intorno ai 34 milioni, più il 10% in favore dei catalani per la futura rivendita. La questione è stata risolta nel giro di poche ore e si procederà subito con le visite mediche e la firma del contratto.

Domani infatti l’ucraino sarà subito in Italia per completare il solito iter burocratico prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

Daniele De Rossi accontentato quindi: dopo Soulé, arriva anche il nuovo centravanti. Che sostituirà, appunto, Lukaku, tornato al Chelsea dopo l’anno di prestito.

Per il belga la strada è tracciata: è a Londra da separato in casa in attesa di segnali da Napoli, la sua futura squadra se dovesse sbloccarsi l’uscita di Osimhen.

Dovbyk è stato uno dei calciatori valutati da Giovanni Manna e Antonio Conte nel corso di queste settimane ma non c’è mai stato nulla di troppo concreto.

Sembrava ad un passo dall’Atletico Madrid dopo l’addio di Morata, passato al Milan, ma invece qualcosa è andato storto e si sono spalancate le porte della Roma. Che chiude così un altro importante acquisto per il proprio attacco.