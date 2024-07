“Vuole la Champions”: Napoli, così sfuma la possibilità di arrivare a Chiesa

Federico Chiesa vuole giocare la Champions League: sfuma così la possibilità che possa arrivare al Napoli, ecco dove potrebbe andare

Il Napoli e Federico Chiesa, un matrimonio che non s’ha da fare. I tifosi azzurri hanno sognato a lungo che il club potesse puntare sull’esterno offensivo della Juventus. Ancor di più quando è stato chiarito che andasse via dai bianconeri.

Il suo ciclo a Torino è finito, ha il contratto in scadenza nel 2025 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Il rinnovo sarebbe molto dispendioso, troppo per ciò che (non) ha dato da quando è tornato dall’infortunio.

Dunque, per giorni si è accarezzata l’idea che si potesse imbastire uno scambio che avrebbe portato Chiesa al Napoli e Di Lorenzo alla Juventus. Troppo complicato, soprattutto per la pace fatta tra il capitano azzurro e Aurelio De Laurentiis. Resta però viva l’ipotesi di un altro scambio, quello con Giacomo Raspadori, molto apprezzato da Cristiano Giuntoli.

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti. Il Napoli non farà follie per prendere Chiesa, vista anche l’abbondanza che c’è in attacco e Raspadori è un profilo su cui Antonio Conte punta molto. In più, l’esterno offensivo della Juventus vorrebbe coronare il sogno di giocare in Premier League.

Chiesa rifiuta il Besiktas: vuole la Champions, ma…

L’edizione di oggi di ‘Tuttosport’ si è soffermata sul futuro di Chiesa: “In caso di divorzio dalla Vecchia Signora, Fede punta a ripartire da una società che giochi la Champions. Non ha preso in considerazione la chiamata arrivata dal Besiktas. Intanto ha avuto il primo approccio con Motta, Federico vuole ponderare ogni tipo di scelta e decisione.

Niente fretta e valutazioni in corso. In attesa che si faccia avanti la pretendente giusta dopo i sondaggi delle scorse settimane (Napoli e Manchester United) che però non sono sfociati in offerte ufficiali“. Insomma, il quadro è chiarissimo. La sensazione è che la cessione di Chiesa possa sbloccarsi verso la fine del mercato.

Il suo agente Ramadani ha avuto un primo approccio con il Tottenham, che non disputerà la Champions ma è un club prestigioso che avrebbe il gradimento del ragazzo. Non sono arrivate offerte ufficiali, se non quella dell’Al-Ahli che deve sostituire Saint-Maximin. L’opzione araba non interessa a Chiesa, vuole continuare in Europa. Ma le pretese potrebbero essere un po’ troppo alte. Dovrà essere bravo il suo agente a piazzarlo nella squadra giusta.