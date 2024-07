Napoli, un’altra cessione dopo Lindstrom e Ostigard: operazione vicina alla conclusione

Il Napoli sta preparando il terreno per un’altra cessione, dopo aver concretizzato quelle di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard

Il Napoli sta preparando un’altra cessione dopo Jesper Lindstrom e Leo Ostigard. Il club partenopeo sta sfoltendo la rosa, mandando via i giocatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Il trequartista danese ha firmato con l’Everton, mentre il difensore norvegese si è accasato al Rennes. Un paio di cessioni necessarie, anche perché il Napoli non disputerà le coppe la prossima stagione.

Ma il Napoli si è attivato anche per le cessioni di Giuseppe Ambrosino, che ha firmato con il Frosinone – in prestito secco – e Alessandro Zanoli al Genoa. Quel che è chiaro, però, è che il lavoro di Manna non è ancora finito. Ci sono ancora alcune situazioni da risolvere e che potrebbero sbloccare altri colpi in entrata.

Chi invece dovrebbe andar via senza essere ‘sostituito’ è Nikita Contini. Il portiere italo-ucraino classe ’96 è stato il terzo portiere del Napoli l’anno scorso. Nel corso della sua esperienza in azzurro, è sceso in campo contro il Monza la passata stagione in seguito agli infortuni di Meret e Gollini, tenendo la porta inviolata. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Napoli.

Possibile addio di Contini: per lui c’è la Serie B

Contini è stato due volte portiere di riserva del Napoli, una con Gattuso – nella stagione 2020/21 – e poi la passata stagione. La sua carriera è stata caratterizzata da una miriade di prestiti in giro per l’Italia, tra Serie C e Serie B, oltre a una breve esperienza alla Sampdoria. Sono diverse le squadre che ogni anno seguono Contini, anche perché in Serie B si è reso protagonista di buoni percorsi, soprattutto alla Virtus Entella e al Vicenza.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il portiere classe ’96 è sempre più vicino al Cesena. I romagnoli vogliono costruire una squadra competitiva e Contini è il profilo giusto per la porta. Al momento, il Napoli è copertissimo in porta con Alex Meret ed Elia Caprile, mentre il ruolo di terzo portiere potrebbe essere occupato da uno tra Sorrentino e Turi.

Anche Idasiak è andato via dal Napoli lo scorso 30 giugno a parametro zero, tornando in Polonia. Insomma, non è ancora chiaro se l’affare si concluderà a titolo definitivo o in prestito, ma sta di fatto che la carriera di Contini potrebbe proseguire lontano dal Napoli.